Oscar Barney Finn, prestigioso guionista y director de cine y teatro argentino, visitó el living de +CARAS para una entrevista íntima con Héctor Maugeri. En una charla profunda y emotiva, el artista abrió su corazón y habló no solo de los grandes hitos de su carrera, sino también de uno de los capítulos más oscuros de la historia del cine nacional: la censura durante la dictadura militar.

Multipremiado y referente indiscutido de la cultura argentina, Barney Finn tiene en su haber una filmografía extensa y valiosa. Entre sus obras más destacadas se encuentran: La balada del regreso (1974), De la misteriosa Buenos Aires (1981), Contar hasta diez (1995), Momentos robados (1997). Estas películas marcaron un antes y un después en el cine nacional. Sin embargo, no todas pudieron llegar libremente a la pantalla grande.

La censura a Oscar Barney Finn y sus películas más icónicas

Durante la última dictadura militar argentina (1976–1983), centenares de películas fueron censuradas o mutiladas por el Ente de Calificación Cinematográfica, presidido por Miguel Paulino Tato, conocido como "el Señor Tijeras".

“Yo estuve muy en contra de Paulino Tato. Me hizo la vida imposible con La balada del regreso. Había sido seleccionada para el Festival de San Sebastián y tuve que dejarla de lado porque me lo exigieron. Fue una situación violenta, dura de aceptar”, recordó el director.

Oscar Barney Finn en +Caras: "Paulino Tato. Me hizo la vida imposible con La balada del regreso".

Otra obra que sufrió la intervención del poder fue De la misteriosa Buenos Aires, que provocó un fuerte revuelo en los sectores conservadores: “Provocó un alboroto muy grande. Querían ejercer ese poder de veto para meterse en lo que uno recreaba. Fue muy terrible”, declaró con firmeza.

Miguel Paulino Tato, el "Señor Tijeras".

El encuentro de Oscar Barney Finn y Michelangelo Antonioni

En 1962, con apenas 20 años, Oscar Barney Finn viajó a Europa en busca de inspiración y conocimientos. Fue entonces cuando logró lo que para muchos hubiera sido imposible: conocer personalmente a Michelangelo Antonioni, uno de los grandes maestros del cine italiano.

“Eso me marcó mucho. Lo busqué mucho tiempo, lo fui a buscar a Roma. Estaba en Piazza del Popolo con el director más importante de ese momento que me dedicó una hora y media para charlar”, relató.

Oscar Barney Finn y Michelangelo Antonioni.

Durante aquella conversación inolvidable, Antonioni le dio un consejo que definiría su carrera: “Me dijo: ‘Nunca seas asistente de nadie. Seguí tu camino’. Lo cumplí sin darme cuenta, y años después quise agradecérselo”.

Ese agradecimiento se concretó en el Festival de Cine de Granado, donde Barney Finn volvió a encontrarse con su mentor: “En el hotel Cerro Azul, tuve una entrevista con él que ya no hablaba y tenía parálisis. Tuvimos un encuentro y le dije ‘Maestro, usted no me va a recordar porque han pasado muchos años, pero hice lo que usted me transmitió. Me agarró la mano, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sentí que había cumplido una etapa”.

Así como a lo largo de su carrera Oscar Barney Finn tuvo maestros, a su familia que lo apoyó y grandes actores que lo acompañaron, también tuvo que sortear la censura y la represión para seguir creando historias profundas, humanas y provocadoras. Su testimonio en +CARAS no solo ilumina su obra, sino también una época oscura del país donde la libertad de expresión era constantemente amenazada.