Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look al que, según contó, hace meses buscaba animarse. La modelo visitó al estilista Oscar Carrizo y, si bien en un principio reveló solo mechones cortados, terminó por compartir un video donde se ve el gran cambio que realizó con la llegada de la temporada otoño-invierno.

Durante todo el verano, la conductora se mostró con su característica melena rubia, con raya al medio y un largo parejo, pero con la llegada del frío decidió cambiar no solo de corte sino también de color y lo hizo de manera radical.

El radical cambio de look de Nicole Neumann

El radical cambio de look de Nicole Neumann que sorprendió a sus seguidores

La llegada del frío trae diversos cambios de looks, anticipando lo que se usará durante toda la temporada y Nicole Neumann es una de las it girls argentinas que imponen tendencias. En esta ocasión, dejando la moda textil de lado, la modelo fue a por todo y se la jugó con un radical cambio de look que sorprendió a sus seguidores.

Durante la jornada de este martes, la madre de Cruz Urcera visitó al estilista Oscar Carrizo y decidió salir renovada. Si bien es caracterizada por su melena rubia y larga, decidió cambiar de corte y color y generó furor en redes.

“Momento panic attack”, escribió en una storie donde se podían ver mechones rubios sobre la capa para cortar el pelo y despertó las alarmas sobre a qué tipo de estilo se iba a animar.

Después de una hora, Nicole reveló el misterio. “Se viene cambio”, adelantó y continuó con un “¿Qué tul?”, a través de un video con transición donde mostró los segundos antes del corte y el después. Escapando del tono rubio veraniego y el corte que tuvo por meses, la modelo se animó no solo al flequillo sino también a oscurecer su tono e ir por un rubio cobrizo.

Después del radical cambio, abrió su corazón con sus seguidores y consultó si la nueva Nicole había gustado. “Acá estoy con mi cambio. ¿Cómo cuesta no?”, inició mientras manejaba y tocaba su nueva cabellera.

“Hace dos meses que le estoy dando vueltas al color cobrizo y al flequillo, que casi siempre en los otoños-inviernos me lo corto porque me encanta”, contó y reveló que “me costó un montón porque mis hijas me decían que flequillo no me haga y Manu me decía que no me cambie el color”.

“Todos opinaban algo que no y yo me quería hacer las dos cosas, así que junté valor y me lo hice. Yo estoy feliz, ¿qué opinan?”, sostuvo y consultó a sus fieles seguidores.

Nicole Neumann sorprendió con un radical cambio de look, el ideal para la temporada otoñal, de flequillo y rubio cobrizo, dejando de lado el rubio platinado que la caracteriza.

MVB