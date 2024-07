Pepe Cibrián visitó este miércoles el programa de Héctor Maugeri, +Caras, que se transmite por Caras y Net TV. Durante la cálida entrevista, el famoso director de teatro compartió cómo conoció a su actual esposo, Ezequiel Frezzotti, y reveló qué cosas lo enamoran de él.

Anteriormente, Pepe Cibrián había celebrado su unión con Nahuel Lodi, pero la relación se vio afectada por la infidelidad del joven, generando un escándalo mediático que llevó al director a dar un giro en su vida sentimental. Sin embargo, Pepe decidió darle otra oportunidad al amor y el destino lo condujo a los brazos de Ezequiel Frezzotti, un empresario cordobés que cautivó su corazón.

Pepe Cibrián en los estudios de Caras TV

La historia de amor de Pepe Cibrián y Ezequiel Frezzotti

En febrero de este año, la pareja decidió reforzar su compromiso y sellaron su amor mediante una ceremonia civil junto a sus seres queridos. Según contó en la íntima entrevista con Héctor Maugeri, el inicio de su relación con Ezequiel fue marcado por un intenso intercambio en las redes sociales, culminando en un encuentro que consolidó su romance. “Nos conocimos por Tinder. Tinder es maravilloso, muchos no me hablaban porque no creían que era yo. Ponía las fotos de Drácula, esa es mi parte sexy. Nos encontramos en Rosario donde hacía Drácula. A los diez días se vino a vivir a casa”, relató en el living de +Caras.

Pepe Cibrián y Ezequiel Frezzotti

“Hoy me enamoran su comportamiento ético, su compañerismo, la posibilidad de apoyarme, de sentir que me contiene, y su buen humor. Me pasa con Ezequiel que lo tengo a mi lado”, reveló de su esposo.

Desde entonces, la pareja ha compartido numerosos momentos juntos, incluyendo un emotivo viaje a Europa, documentado en las redes sociales. Momentos especiales como su tarde en Sitges, España, o su visita a la catedral de Florencia en Italia, han sido compartidos con sus seguidores, mostrando la solidez de su amor.

Actualmente, Pepe Cibrián vive una de las etapas más felices de su vida junto a Ezequiel Frezzotti. Este nuevo capítulo en su vida amorosa demuestra que el reconocido director teatral ha encontrado la dicha en su matrimonio con su actual esposo, dejando atrás las dificultades del pasado y abrazando un presente lleno de amor y complicidad.

MDP