“Perdí la libido, ya no me interesaba el sexo”, la confesión más íntima de Emanero

Durante una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV), el rapero y productor argentino Emanero (Federico Giannoni) habló como nunca antes sobre su vida afectiva y sexual. En medio de un presente profesional consagratorio, con estadios llenos y millones de reproducciones, el artista reveló que en una etapa de su carrera perdió completamente el deseo sexual. “Tenía la libido más puesta en el éxito que en la vida amorosa”, dijo con total honestidad.

Actualmente, Emanero mantiene una relación estable con Pamela Carolina Ponce, con quien comparte proyectos personales y una vida cotidiana atravesada por el amor y el respeto. Lejos de que la fama afecte el vínculo, el cantante aseguró: “Me acompaña de una manera maravillosa y muy sana”.

Emanero y su pareja, Pamela Carolina Ponce.

La confesión más íntima de Emanero

Emanero sorprendió al revelar un costado poco explorado de su vida: cómo el éxito profesional lo llevó a desconectarse de su propio deseo. “Tenía la libido más puesta en las canciones y en todo lo que implicaba el éxito que en la vida amorosa”, confesó.

“Tenía la libido más puesta en las canciones y en todo lo que implicaba el éxito que en la vida amorosa”.

El cantante explicó que esta situación lo llevó a una instancia de introspección profunda. “Tuve que aprender a reconfigurar mi libido. Me lo propuse porque no era solo por el sexo, sino también porque quiero formar una familia. Me empezó a preocupar desde lo biológico”, explicó. Para atravesar este proceso, recurrió a terapia con el mismo psicólogo que lo había acompañado años atrás. “Fui por esto puntualmente. Quería volver a poner el deseo en la pareja y no en algo tan efímero como el éxito.”

El rol del amor en su vida y la reconstrucción del vínculo

Más allá de los estereotipos, Emanero se definió como una persona atenta y comprometida con su pareja. “No soy de los románticos clásicos que llegan con flores o poemas, pero me gusta estar presente, que sepa que puede contar conmigo”, contó.

Emanero en +CARAS.

Reconoció también que, en esa etapa de desconexión emocional, algunas personas cercanas le marcaron con amor y honestidad lo que estaba ocurriendo. “Tuve la suerte de que me lo hicieron ver. Aprendí a verlo y me dio gusto trabajarlo. El resultado es mucho mejor para el vínculo”, reflexionó.

La entrevista en +CARAS con Héctor Maugeri reveló un costado inédito de Emanero, donde el éxito no opaca su vulnerabilidad ni su capacidad de reconstrucción emocional. Con franqueza, el artista habló de amor, deseo, terapia y crecimiento personal. Su historia reafirma que, incluso en la cima del género urbano, es posible replantearse, sanar y elegir vínculos más conscientes y genuinos.