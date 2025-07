Así fue la última entrevista de Locomotora Oliveras en +CARAS: su misión, su legado y el deseo para sus hijos

El pasado abril, hace poco más de tres meses, Locomotora Oliveras se sentó en el living de +CARAS y conversó con Héctor Maugeri sobre su increíble historia de vida. Palabras que, tras su dolorosa muerte, se convierten en todo un mensaje.

Así fue la última entrevista de Locomotora Oliveras en CARAS

Con mucha simpatía, el sentido del humor que la caracterizaba y su estilo tan marcado, Alejandra "Locomotora" Oliveras se sentó en el living de +CARAS y conversó con Héctor Maugeri. Fue una entrevista distendida, pero que se atrevió a tocar muchos de los puntos más importantes de la vida de la campeona mundial de boxeo.

Locomotora Oliveras y Héctor Maugeri.

Por supuesto que esa conquista fue uno de los temas que se tocaron en primer lugar. “En México, Tijuana, peleé el título mundial con la última campeona, Jackie Nava. A mí no me conocía ni mi vecina. Las apuestas estaban 20 a 1. Y le gané por knockout. Cayó tres veces, pero me fracturé la mano. Realmente, le tuve que poner garra, huevo y corazón; si no, no ganaba", comenzó diciendo.

Luego continuó repasando lo que fue esa noche del 2006, que marcaría su vida para siempre. “Fue mi primer cinturón mundial, después de tantos años de esfuerzo. Ahí dije: ‘Esto es ser boxeadora de verdad. Podes tener una herida y abandonar, con toda la razón del mundo. Pero si vos preferís morir arriba del ring a perder, eso es ser una verdadera campeona”, aseguró.

Tras ese recuerdo de uno de sus momentos más importantes arriba del ring, Locomotora habló de sus hijos, Alejandro, de 31 años, y Alexis, de 27. “Hice lo que pude. No hay universidad para mamá o papá. Los crié sola con mucho esfuerzo”, expresó.

Sobre ellos, Locomotora Oliveras aseguró que sus hijos aprendieron a manejarse solos desde muy pequeños. “A los cuatro años ya sabían cocinar. Se cuidaban y se cocinaban cuando yo tenía que pelear o concentrar”.

Por último, la exboxeadora hizo una autocrítica sobre su rol como madre, siendo totalmente sincera sobre aquella faceta que no pudo desarrollar como hubiese querido. “Me perdí fiestas, cumpleaños y egresos, pero ellos sabían que todo era para comer y para soñar con un futuro mejor (…) Si no fuera por eso, estaríamos los tres en la miseria”.

Esta confesión la llevó a hablar de su infancia, donde dejó dos conceptos tan claros como crudos. “Era muy alegre. Cuando no teníamos para comer, soñaba con ser astronauta, cantante y karateka. Soñaba con algún día tener todo: comer un asado o tomar un helado. Me imaginaba como una reina”, dijo en primera instancia.

Luego, añadió la importancia de los sueños como motivación, con un importante mensaje de lucha. “Los sueños te llevan a luchar por lo que querés, el tener un proyecto de vida. Si no tenes dinero, se sale luchando. Nada es gratis en esta vida. Tenes que luchar y tomar decisiones para ser feliz”, explicó y recordó que, antes de ser campeona, no tenía guantes propios y que tenía que entrenar con unos prestados.

Más allá de su presente y su pasado, Locomotora Oliveras se atrevió a hablar del futuro y de sus objetivos en la vida. “Mi misión es salvar vidas, con el deporte. A mí me gustaría que en todos los barrios haya escuelitas de fútbol, de boxeo, de tenis gratuitas, que los chicos tengan las oportunidades que yo no tenía”, concluyó.

La entrevista de Locomotora Oliveras en +CARAS con Héctor Maugeri repasó los momentos más importantes de su vida, pero también habló de sus objetivos, misiones por cumplir y enseñanzas que había incorporado. Una conversación sincera y detallada que hoy, tras su muerte, toma un significado aún mayor.