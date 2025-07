Emanero confesó que no tiene formación musical: “Aprendí a producir porque no tenía un productor”

El rapero y cantante argentino Emanero (Federico Giannoni) fue el protagonista de la última entrega de +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri por CARAS TV. En una charla cálida y sincera, el artista recorrió los hitos de su carrera, desde sus inicios hasta su presente consagratorio, y sorprendió con una confesión inesperada: no tiene formación musical profesional.

Un artista sin formación académica, pero con horas sobre el escenario

Emanero es uno de los referentes del género urbano y un artista de oficio. Su carrera musical comenzó a los 15 años. En su adolescencia, el skate, además de su deporte predilecto, fue una puerta de entrada a los géneros musicales que marcarían su estilo: el punk y el hip hop. Aunque se inclinó definitivamente por este último, ambos dejaron una huella en su identidad sonora.

Emanero en +CARAS.

A fuerza de autogestión, talento y persistencia, fue construyendo su camino como compositor, productor e intérprete. "Aprendí a producir por necesidad, porque no tenía un productor que me ayudara", confesó durante la charla.

A pesar de no haber recibido una educación formal en música, Emanero produjo todos sus discos. “De música mucho no sé, pero produzco todas mis canciones. Me encargo del primer al último acorde. Sé lo básico, lo que necesité aprender. Las ganas de hacer algo que no sabés hacer son muy importantes”, explicó.

Una carrera forjada desde abajo

Emanero no se encasilla, es un artista versátil. Antes de ser un cantante reconocido, durante muchos años colaboró con figuras de distintos géneros como Pablo Lescano, Los Pericos, Karamelo Santo y Los Tipitos, una experiencia que hoy valora profundamente. “Me dio escenario. Subirme a cantar para un público que no me estaba esperando me enseñó muchísimo. Son horas de vuelo que valen el triple”, expresó.

Emanero en +CARAS: "Aprendí a producir por necesidad, porque no tenía un productor que me ayudara".

Esa entrega le permitió desarrollar una puesta en escena potente y emocional, que hoy moviliza a miles de personas. “Ahora subo a cantar y ya saben la canción que viene, la cantan conmigo, me están esperando. Pero no olvido todo lo anterior”, reflexionó.

Emanero dejó en claro que su camino empezó desde abajo y que fue hecho a fuerza de intuición, trabajo y pasión: “A los quince años no pensé que este iba a ser mi camino. Como músico, nunca fui de confiar demasiado en mí, sí lo suficiente para seguir adelante. A lo largo de mi carrera he tenido amigos, empresarios, gente que creía un poco más que yo mismo”.

Sin dudas, esa mezcla de humildad, talento y autenticidad es lo que lo convirtió en uno de los artistas más convocantes del género urbano argentino. Con hits como Sinvergüenza, que permaneció más de un año en el top 50 de Spotify y fue uno de los cinco videos más vistos en YouTube Argentina, Emanero logró una conexión genuina con su audiencia. En 2024, más de 500 mil personas lo vieron en vivo en los festivales más importantes del país. Luego colmó dos funciones en el Luna Park y cerró el año con dos fechas agotadas en el Movistar Arena.

Actualmente, en el marco de su gira El Último Sinvergüenza Tour, se encuentra recorriendo Latinoamérica y tiene fechas confirmadas en varias ciudades de Argentina y Uruguay. De esta forma, el fenómeno Emanero, lejos de desacelerar, sigue en plena expansión.

La entrevista de Emanero en +CARAS con Héctor Maugeri repasó los momentos más importantes de su carrera. Sin productor, sin formación musical y con un camino completamente autodidacta, el artista construyó su identidad a base de instinto, pasión y esfuerzo. Así logró llenar estadios, romper récords en plataformas digitales y, a sus 37 años, consolidarse como una de las figuras clave del género urbano argentino.