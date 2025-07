Emanero: “Mi papá murió en 2012 de cáncer de huesos y no llegó a verme triunfar en la música”

El rapero y cantante argentino Federico Giannoni, más conocido como Emanero, fue el protagonista de la última entrega de +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri en las noches de CARAS TV. En una charla cálida y sincera, el artista repasó los hitos más importantes de su carrera, recordó a su padre con emoción y compartió detalles inéditos de su vida familiar y profesional.

Con 37 años, Emanero es hoy uno de los máximos referentes del género urbano argentino. Su carrera comenzó a los 15, en paralelo a su pasión por el skate y su descubrimiento del hip hop y el punk. Desde entonces, y sin formación académica en música, fue construyendo un camino independiente y sólido: “Aprendí a producir porque no tenía un productor”, reveló. Ese impulso autodidacta lo llevó a convertirse en compositor, productor y performer de todas sus canciones.

En 2024, más de 500 mil personas vibraron con sus shows en los principales festivales del país. Luego colmó dos Luna Park y cerró el año con dos Movistar Arena totalmente agotados. Este 2025, con El Último Sinvergüenza Tour, continúa recorriendo Argentina y llenando estadios. Además, este próximo 2 de agosto se prepara para dar en Uruguay el show más importante de su carrera, al menos en términos numéricos.

Emanero y su madre, su fan número uno

Pero más allá de su presente consagratorio, Emanero no olvida los pilares que lo sostuvieron: su familia, y especialmente sus padres. “Tuve una madre muy presente que lo dio todo para que yo pueda ser lo que quería ser”, dijo con gratitud. Acto seguido, agregó: “Me apoyó mucho más de lo que de lo que yo quizás la dejaba, porque realmente nunca fui el tipo de artista que después de hacer una canción iba a mostrársela a toda la familia. Siempre fui mucho más tímido, mucho más retraído”.

Emanero y su mamá.

Además, cuando Héctor Maugeri le preguntó cómo vive su madre este presente consagratorio, Emanero respondió con ternura y orgullo: “Lo transita bien, muy contenta. Le encanta venir a los shows, invitar gente y hacerse cargo de todo. Muchas veces le digo: ‘Vení conmigo al camarín, vení al show como parte del staff’, y ella me responde: ‘No, no, no, yo voy con ocho amigos’, y se encarga de que todos lleguen bien, de que tengan estacionamiento... Le gusta ocuparse de todo eso”.

El legado de su padre en la vida de Emanero

En contraste, su padre, a quien estaba profundamente unido, falleció en 2012: “Mi viejo se perdió la primera explosión que tuve en la música. Murió justo unos meses antes”. La causa fue un cáncer de huesos, que se originó en el riñón y con el que convivió durante casi cinco años.

“Mi viejo fue muy presente. Creo que cada uno de nosotros —mis dos hermanas y yo— tuvimos una relación distinta con él. Yo intentaba aprender algo de música a través de lo poco que él sabía. Era autodidacta, igual que yo”, recordó.

Emanero en +CARAS.

Y sumó con emoción: “Mi papá no se pudo dedicar a la música, quizás por el contexto o la época. El interés por querer tocar un instrumento y entender cómo funciona un pianito, cómo poder lograr algo digno viene por parte de mi viejo”.

La entrevista en +CARAS con Héctor Maugeri fue mucho más que un repaso profesional, Emanero se mostró transparente, reflexivo y humano. Compartió con el público la raíz de su vocación, su evolución artística, y el legado emocional que lo acompaña desde el comienzo. Un artista que, sin formación musical y a puro instinto, se convirtió en uno de los grandes exponentes de la escena urbana argentina.