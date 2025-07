Emanero confesó que en pandemia se fundió: “Terminé dando clases de producción musical”

Durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), el cantante, productor y compositor argentino Emanero reveló cómo atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera durante la pandemia. Sin ingresos por falta de shows y con sus ahorros agotados, el artista urbano debió reinventarse para sobrevivir.

Del éxito a la incertidumbre: el golpe económico de la pandemia

Federico Giannoni, más conocido como Emanero, es uno de los referentes más reconocidos del género urbano argentino. Sin embargo, su camino en la música no siempre fue fácil, y durante la pandemia de COVID-19 enfrentó una crisis económica que lo obligó a tomar decisiones drásticas.

Emanero y Héctor Maugeri en +CARAS.

“Viví una pandemia que arrancó bien porque me había quedado con un poco de resto de mis buenos años dentro de la música urbana”, contó el rapero. “Pero ya la pandemia me terminó de sacar lo poco que me quedaba”, agregó.

El artista reveló que, tras varios años con menos shows y menor facturación, la emergencia sanitaria lo dejó prácticamente sin ingresos. “Tuve un 2016, 17, 18 y 19 con menos shows e ingresos, y ya en 2020, 2021, la pandemia me terminó de de sacar lo poco que me quedaba”.

Un artista que no se rinde

En 2021, Emanero encontró una salida: comenzó a dar clases particulares de producción musical desde su casa. Así, no solo logró sostenerse económicamente, sino que también descubrió otra faceta profesional. “El segundo año de pandemia me lo pasé entero en casa dando clases particulares de producción a músicos que querían aprender a autoproducirse”, explicó. “No tuve ningún problema en hacerlo, lo disfruté. De hecho, hay gente de mi equipo hoy que me acompaña en los shows, que fueron alumnos en ese momento”.

Esta experiencia le permitió mantenerse activo en el rubro y generar nuevos vínculos con artistas emergentes. “El dinero transforma cuando no lo tenés. Conocés cosas de vos que quizás no conocías. Muchas veces muy buenas, como ese espíritu de salir a luchar”, reflexionó.

“El dinero transforma cuando no lo tenés", afirmó el cantante.

Por último, expresó: “Estaba acostumbrado a otro estilo de vida y me tuve que estructurar. Dije: ‘Bueno, a partir de ahora hay que volver a empezar’. Y lo hice”.

Durante la entrevista en +CARAS con Héctor Maugeri, Emanero dejó en claro que, a pesar de llenar estadios como el Movistar Arena y estar entre los músicos más escuchados del país, no olvida los momentos difíciles. Su historia, atravesada por la resiliencia y el esfuerzo —especialmente durante la pandemia—, lo reafirma no solo como un cantante auténtico y comprometido, sino como un artista que no se rinde.