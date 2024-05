Emiliano Pinsón fue una de las celebridades que visitó el programa que se transmite por CARAS TV y Net TV, y que tiene la conducción de Héctor Maugeri. Allí, el luchador de la vida contó más detalles de la dificultosa enfermedad que atraviesa y volvió a ser un mensaje de esperanza para muchas personas.

El director de la RevIsta CARAS, que conoce a la perfección la vida y obra de cada uno de sus entrevistados, le comenzó a consultar por cuestiones relacionadas al mal de parkinson que le diagnosticaron hace algunos años.

En este contexto, el periodista deportivo conocido en el ambiente por cubrir mundiales de fútbol y ser un referente del rubro reconoció que la situación le duele, pero que ya la toma de otra forma y tiene ganas de vivir. "Yo lloro muchas veces. Pero no me pregunto por qué a mi", comenzó revelando acerca de la desgastante situación que le toca atravesar.

Su convencimiento y sus ganas de seguir adelante son tan claras que lo transmite positivamente en cada palabra que su boca emite. "Siempre fui un luchador, nadie me regaló nada. El camino lo hice solo, siempre estando mi familia, pero solo. No es que tuve un padrino que me guió, sino que hice todas las inferiores", soltó respecto a su forma de vivir.

Emiliano Pinsón y Héctor Maugeri.

La familia y los amigos sin dudas que son un sostén fundamental, más en momentos que marcan tanto a una persona. "Tengo tres hijos y una ex mujer que es una gran persona, hermanos y muchos amigos que son de siempre y no del momento. Entonces, no me podía y quedar tenía que enfrentarlo", sostuvo sobre la necesidad de batallar por todos ellos en +CARAS.

Emiliano Pinsón sabe que no hay cura para su enfermedad

El relator de fútbol profesional considera que esta lucha la tiene perdida, pero que dará todo su esfuerzo hasta el final. Por ello, expresó: "Yo ya sé que pierdo, pero vamos a alargarlo. Es muy difícil que se encuentre una cura en el corto tiempo, es decir, en 20 o 30 años. Lo dicen los especialistas, hay muy buenas pruebas para ir mejorando que es lo que quiero yo".

Ante la plena atención de Héctor Maugeri, Emiliano Pinsón contó que su deseo es tener una forma de vida aceptable, que es algo por lo que lucha: "Yo pretendo tener una calidad de vida aceptable. Lo que para una persona es común, para mi es muy difícil".

Emiliano Pinsón.

El deterioro de algunos movimientos o costumbres que el reportero tenía antiguamente hoy cuestan mucho, algo que se vuelve un desafío diario. "Me cuesta lo simple lo cotidiano ir al baño, vestirme", confesó en cuanto a cuestiones que una persona realiza habitualmente en el comienzo y fin de su día.

Por último, comentó cómo es su forma de levantarse y los humores que maneja teniendo en cuenta las cosas que se vuelven complejas de realizar. "Duermo muy poco, es algo que estoy trabajando. De buen humor me levanto siempre, las parejas que tuve me decían por qué hablo tanto a la mañana y siempre me levanté de esa manera. Tengo ganas de vivir", concluyó entre risas en el programa que se emite por CARAS TV y Net TV.

