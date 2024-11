Franco Colapinto y la China Suárez fueron vistos en las últimas horas juntos en Madrid lo que generó gran revuelo en el mundo del espectáculo. En el programa Team Ubfal lograron realizar una entrevista con la periodista que grabó el video del piloto y la actriz, y dio detalles de la cercanía que mantenían ambos.

China Suárez

Aseguran que Franco Colapinto y la China Suárez estuvieron a los besos en Madrid

En las últimas horas las redes sociales explotaron con la noticia y las fotos de ambos caminando juntos por las calles de Madrid. Si bien el joven piloto ha sido relacionado con varias figuras del espectáculo, Franco Colapinto en ningún momento confirmó ninguna relación sentimental ni habló públicamente de este tema.

Franco Colapinto

Por su parte, la China Suárez negó cualquier rumor sobre su situación sentimental, la aparición pública junto a Colapinto ha despertado la especulación sobre una posible relación. Todos estos rumores crecieron luego de que la periodista que los vio y consiguió las imágenes habló en el programa de Laura Ubfal.

“¿Cómo fue que te los cruzaste y conseguiste estás imágenes que enloquecieron a todos?”, consultó la conductora. “Fue casualidad pura, yo voy mucho a ese restaurante porque me encanta; yo estaba ahí con mis amigas con las que hablamos toda la tarde de ellos dos”, comentó Magalí Bujia desde España. “Una amiga mia la había visto (a la China) en el barrio Justicia, asique todas queríamos encontrarnos con ella por lo que nos acercamos y terminamos en el 33 como siempre. Por lo que la sorpresa fue muy grande cuando a las dos de la mañana los encontramos saliendo”, continuó entre risas la periodista.

Franco Colapinto y China Suárez

Según la información que Laura Ubfal compartió en el programa, se sabía que la China Suárez y Franco Colapinto se venían hablando vía redes sociales hace poco más de dos meses, lo que a muchos periodistas les daba lugar a empezar con las especulaciones. “Ella vino de México y se tomó un avión especialmente para ir a encontrárselo. ¿Sabes si Colapinto vive cerca de ahí?" Consultó la periodista.

“Me cuentan que sí que vive justamente por el barrio Justicia, yo pensaba que se iban para ese lado, y dije listo ya esta se van para su casa. Pero no después me contó una amiga que los vio en un boliche a los besos, muy cariñosos”, siguió contando Magalí Bujia lo que sorprendió a todos los presentes en el piso.

China Suárez

“A mí me sorprende mucho la liviandad con la que ellos se fueron moviendo en Madrid una ciudad llena de argentinos donde los conocen a todos, y aunque no esté lleno de argentinos, acá a Colapinto lo conocen y saben perfectamente quién es él”, continuó la periodista. “Entonces que estén en la calle de la mano, en un restaurant, en un boliche me resulta todo como que claramente querían que los vean. O esto va muy rápido o esto viene de antes de lo que sabemos”, concluyó.

Franco Colapinto

Si bien ni la China Suárez, ni Franco Colapinto salieron a expresar nada en las redes sociales las fotos y los videos que circulan de ellos en las redes sociales hablan por sí solos. Además las palabras de Magalí Bujia que los vio bastante cariñosos y pasando el momento solos, dan a entender que la relación entre ellos está creciendo.

VDV