Elena Roger se hizo presente en el living del segmento que tiene su lugar a través de CARAS TV y Net TV. Allí, tuvo la agradable compañía de Héctor Maugeri que la agasajó y realizó un recorrido por gran parte de su vida y carrera profesional.

En primer lugar, la actriz habló de las nuevas técnicas que se utilizan e hizo referencia a las constelaciones familiares. "Nosotros como actores estamos todo el tiempo constelando. A lo mejor alguien del público ve algo de su vida", expresó acerca de este tópico de conversación.

Luego, hizo mención de su experiencia personal y confesó cómo las vivió. "Sanaciones de ellas (artistas interpretadas), mías, de mis ancestros. Lo viví como algo muy esotérico lo de Piaf", sostuvo en relación a la forma de vivir estas técnicas que causan diferentes sensaciones en las personas.

Elena Roger y Héctor Maugeri.

En este contexto, tocó hablar de cuando hace unos años le tocó interpretar a Édith Piaf, una de las cantantes francesas más importantes del siglo XX. El director de la Revista CARAS le consultó si se pudo despedir de ella y su interpretación, a lo que respondió: "Puede ser que hagamos una gira, la voy a cantar siempre".

Por otro lado, la entrevista además permitió lugar para hablar de su participación en el célebre programa de Silvio Soldán llamado "Feliz Domingo". "Fuimos dos veces y participamos. Siempre cantaba en los actos escolares, era verano y estaban todos de vacaciones y me dijeron '¿no querés cantar?'. Canté un aria lírica de en 'Feliz domingo'".

En esta sintonía, Elena Roger recordó que asistió con un look "muy de Barracas" y un walkman con el que escuchaba el inicio de la canción para saber el tono. "Con un walkman escuchaba como empezaba y cantaba. Gané el 'Yo sé' y gané el 'Cofre de la felicidad' y fuimos a Bariloche", contó acerca de aquel momento que vivió en la televisión.

Por último, resaltó que de su niñez conserva a una amiga, de las más cercanas, que actualmente es su contadora personal. De igual forma, reveló que forjó más empatía con los compañeros de sus primeros pasos como artista.

Elena Roger, su agradecimiento a Pepe Cibrián y sus nuevas actividades

En otro de los tantos momentos que tuvo el reportaje realizado por Héctor Maugeri, para +CARAS, la cantante tuvo un tiempo para agradecer a alguien que fue importante para su carrera. "Me enseñó la rigurosidad del trabajo, la disciplina. Siempre tuvo muy presente que sus padres comían arroz si no había dinero para hacer sus obras y seguir de gira", soltó.

Frente a este recuerdo que mantiene del artista, el conductor le consultó si le importa la plata y ella contestó: "No, no es lo que más me importa. Si quiero un bienestar, pero no es lo que más me importa". A la hora de la firmar contratos se mostró con firmeza y expresó: "Quiero que me paguen lo que me tienen que pagar, nada más, lo que vale el trabajo".

Para concluir, se refirió a su actualidad y comentó que se encuentra haciendo ejercicios que nunca antes había hecho en sus 49 años de vida. "Empecé acrobacia y gimnasia deportiva, cosas que jamás hice en mi vida. Mi cuerpo queda dando vueltas en el aire", sostuvo con una espléndida risa y unas ganas de honrar la vida en +CARAS.

BL