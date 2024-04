Emiliano Pinsón tuvo que despedirse de su programa radial para poder concentrarse en su nuevo tratamiento contra el Parkinson que le detectaron en 2022. El periodista decidió compartir algunos detalles de su situación al aire acompañado por Gastón Recondo.

Con mucha emoción en su voz, Emiliano reveló en el ciclo radial: “Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio".

Emiliano Pinsón fue diagnosticado en 2022.

Además, el conductor dio más detalles de su estado de salud: "Es uno que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá”.

Por último, Emiliano Pinsón le explicó a sus oyentes: “Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza. Cada vez estoy teniendo menos fuerza y es muy invasivo”.

Emiliano Pinsón compartió lo que leyó sobre su enfermedad

El periodista reveló que investigó sobre su enfermedad, pero que no encontró datos alentadores: “Si uno lee los libros, me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse. En la generalidad, quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al hablar. No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no fuera así, pero puede pasar”.

Para cerrar el tema, Emiliano Pinsón aclaró que no va a retirarse: “Una vida de cura: levantarte, dormir y comer bien, y hacer ejercicios. No me quedan muchas chances que dejar el programa y tomar la medicación. Lo hablé con la Radio y me dijeron que hiciera lo que quisiera. Yo no me quiero jubilar, quiero seguir laburando, por eso presentamos ideas nuevas. En la TV también voy a seguir”.

