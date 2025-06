Rodrigo Tapari reveló que tuvo dos intentos de suicidio: “Esa persona que fui me da asco”

Rodrigo Tapari, exlíder del grupo "Ráfaga", brindó una impactante entrevista a Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), donde se animó a hablar por primera vez en profundidad sobre los momentos más oscuros de su vida. En un relato estremecedor, el cantante reveló que intentó quitarse la vida en dos ocasiones, producto de su adicción al alcohol y una profunda crisis personal que lo llevó a perder el control sobre sí mismo.

“El mismo sistema me llevó a algo que pensé que era copado, pero terminé con dos intentos de suicidio”, confesó. Aquel Rodrigo que se deslumbró con los flashes, el éxito y la noche, se transformó en una persona que ya no se reconocía: “Hoy esa persona que era a mí me da asco”.

De la fama al abismo: adicción, doble vida y caída emocional

Criado en un familia humilde, con valores sólidos, el famoso compositor encontró en la música una puerta a un mundo desconocido que, con el tiempo, lo devoró. “Me encontré con una vida totalmente distinta a mi mundo habitual”, recordó. Su adicción al alcohol comenzó de forma silenciosa y casi imperceptible: “Particularmente, me pasó que como trabajábamos mucho me quedaba afónico y una persona me dijo ‘tomate esta tapita de whisky’. Yo en ese momento no tomaba alcohol, me dio asco, no me gustó, pero me dijo ‘bajalo con esto’. Empecé de a poquito, y terminé envuelto en una adicción, no podía cantar sin eso”.

Rodrigo Tapari en +Caras: “Hoy esa persona que era a mí me da asco”.

Mientras su carrera seguía en ascenso, su vida personal se desmoronaba. A pesar de estar casado con su compañera de toda la vida, con quien se conoce desde hace más de 20 años, cayó en un espiral de infidelidades: “Era una persona recontra fiel y me empecé a meter en un mundo de infidelidad total. Era entre más suceda esto, mejor. Pero eso tenés que ocultarlo, por más que todos te lo aplaudan, sabés que está mal”.

Finalmente, su esposa lo descubrió. “Ese día la destruí por completo, ella me tenía ahí arriba, era el hombre de su vida y descubrió que tenía una doble vida. Ya era papá”.

Dos intentos de suicidio y el llamado de su hija que le salvó la vida

Las consecuencias emocionales fueron devastadoras. En un momento crítico, Tapari reveló haber tenido dos intentos de suicidio. “Yo sentía una voz que me lo pedía, que la solución era que yo no existiera más. Pero era tanto el amor que yo tenía por mi hija y mi esposa que yo desistía de esa voz”, explicó. Sin embargo, en medio de una discusión, su esposa llegó a decirle: “Bueno, matate”. Y esa frase fue un disparador.

“En una oportunidad encerré a mi esposa, a mi hermana, su hija y mi hija en mi casa. Yo venía discutiendo con ella por teléfono, entonces me dijo esa palabra, y yo las encerré con llaves y me fui a tirar a las vías del tren”, relató. La escena fue dramática: “Mientras esperaba el tren yo sentía que el teléfono vibraba, vibraba, vibraba. Mi hermana se dio cuenta de que yo los había encerrado y se imaginó que iba a hacer una locura. Mi esposa me llamaba. Venía el tren y yo siento un viento fuerte que me empuja para adelante, pero yo paso de la vía y pasa el tren. Cuando pasa el tren me despierto de la situación”.

Rodrigo Tapari en +Caras: "Siento un viento fuerte que me empuja para adelante, pero yo paso de la vía y pasa el tren".

El segundo intento fue igual de desgarrador. “También estábamos discutiendo. Me encontraba en el fondo de casa, donde estábamos haciendo un estudio, y estaban todos los andamios puestos. Agarré dos planchas y empecé a armar la cuerda para colgarme. Ya lo tenía decidido. Mi esposa rompe el vidrio y me dice ‘Luciana’, que es mi hija, y ahí fue que dije que no podía hacer eso”.

Lo que finalmente lo llevó a pedir ayuda fue su hija. “A mí lo que me lleva a pedir ayuda fue mi hija, con seis años, pidiendo ayuda para su papá y su mamá. Nosotros fingimos ser una familia feliz, pero por dentro estábamos destrozados”.

Rodrigo Tapari en +Caras: " Nosotros fingimos ser una familia feliz, pero por dentro estábamos destrozados".

Tapari recordó un episodio clave que marcó el inicio de su transformación: “Fuimos a una cena en Adrogué con amigos. Ella desaparece en un momento, la voy a buscar y la veo llorando en la falda de una amiga. Esa chica me dice que no vaya, pero cuando termina la reunión me dijo ‘no sé qué está pasando, pero Luciana me vino a pedir ayuda. No sé si yo puedo ayudarlos, pero fíjense que la nena está angustiada, dice que se van a matar, que se van a separar, que ella les dice y no la escuchan’”.

Ese fue el punto de inflexión. “Ahí me di cuenta que quería cambiar mi vida. Me voy de gira, conozco a familiares de mi esposa que me hicieron conocer a Cristo”.

Hoy, Rodrigo Tapari se muestra arrepentido, enfocado en su familia y con una fe que lo sostiene. “Trato de inculcarles el camino de Dios, que no se quieran parecer a mí, y que se refugien en Dios, que es lo que me salvó”.