Héctor Maugeri tuvo el lujo de recibir en el living de +Caras a Rossella Della Giovampaola. Durante la entrevista, contó los detalles de su historia de amor con Gustavo Yankelevich, su actual compañero de vida.

Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich se encuentran cursando los 24 años de amor. Se conocieron de una manera peculiar a principios de los años 2000 y en la actualidad tienen una relación consolidada, juntos conforman una de las parejas más lindas y queridas de la Argentina.

Antes de comenzar su relación, Rossella estuvo en pareja con el banquero y empresario Jorge Garfunkel que lamentablemente falleció en 1998, con él tuvo a su hija, María Toscana. Por su parte, Gustavo se había separado de Cris Morena en 1995, con quien tuvo a Romina Yan y Tomás Yankelevich.

Rosella Giovampaola cuenta cómo conoció a Gustavo Yankelevich

Durante la entrevista con Héctor Maugeri, ella contó que enviudó muy jóven, a sus 34 años, y que luego de su pérdida todos sus conocidos querían presentarle a alguien. Finalmente, fue Andrea Frigerio quien le sugirió a Gustavo Yankelevich como posible candidato. "Todo el mundo tenía un candidato para presentarme. No tenía idea de quién era Gustavo Yankelevich porque no prendía la tele, y si lo hacía, solo miraba dibujitos por María Toscana", expresó en el living de +Caras.

Rossella junto a Héctor Maugeri en +Caras

Después de varios meses, se dio el primer encuentro entre Rossella y Gustavo. Fue una cita a ciegas organizada por la hermana de Rossella que ya conocía a Gustavo. La cena, compartida con Gino Renni, tuvo el claro propósito de conectar a la pareja. "Fue una cita a ciegas total. Yo no tenía ni idea de quién era él", reveló Rossella durante la entrevista.

En ese primer encuentro, Gustavo Yankelevich que es un importante empresario del mundo de la televisión fue extremadamente honesto y no trató de impresionarla, solo fue él mismo. En respuesta a Maugeri, Rossella cuenta que fue precisamente su autenticidad lo que la enamoró. "Lo primero que me dijo cuando me senté fue: 'Soy corto, antipático, aburrido y no hablo mucho'. Pero esa noche no paró de hablar ni de reir", compartió emocionada. "Me pareció encantador que un tipo pusiera sobre la mesa sus debilidades”, terminó de explicar la invitada de lujo.

MDP