En el programa de ayer, Nicole Neumann fue la invitada especial de +CARAS, el ciclo de entrevistas de Héctor Maugeri que se transmite por CARAS TV.

Durante la entrevista, la modelo rememoró el inicio de su carrera, el tratamiento con los medios y el papel que desempeñó su madre, Claudia Neumann, durante ese período. Contó con detalle el trasfondo de la complicada relación con su madre y los desafíos que enfrentó al inicio de su carrera como modelo.

El inicio de la tensa relación entre Nicole y Claudia Neumann

La carrera de Nicole como modelo comenzó a sus 12 años. Su mamá era quien administraba el dinero que generó durante ese periodo de adolescencia. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, surgió un conflicto cuando los ahorros no coincidieron con las expectativas de Nicole, dando lugar a una tensa relación que perdura hasta hoy.

Nicole y Claudia Neumann

Nicole recordó que, en los inicios de su carrera como modelo, los medios siempre se dirigían a su madre. Reconoció que Claudia era su pantalla, la que recibía los ataques de la prensa, y cuestionó que no le dirigieran la palabra a ella. “A mí casi no me hablaban, y yo decía ‘¿por qué no me preguntan si quiero trabajar y puedo contarlo?’”, expresó la modelo, quien lleva a un bebé de seis meses en su vientre.

Nicole Neumann

Ante la pregunta del director de la Revista Caras y conductor de +CARAS sobre quién se quedaba con el dinero, Nicole respondió de forma clara y concisa: “Ella”, desatando una carcajada cómplice entre ambos.

Además, detalló que el dinero que ella generó no fue invertido en ninguna propiedad como forma de ahorro. “No sabemos dónde fue a parar la plata”, concluyó, riendo como si fuera un tema superado.

MDP