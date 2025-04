“Me desmayé cuando intenté contarlo”: Toto Kirzner y el abuso que sufrió a los 7 años

Tomás “Toto” Kirzner fue el invitado de la última edición de +Caras, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri por Caras TV. En una charla profunda y conmovedora, el joven actor y conductor de Mi primo es así (OLGA) se animó a hablar públicamente sobre un tema tan delicado como doloroso: el abuso que sufrió en su infancia.

“Forma parte de mi vida, fue de tan joven que me marcó. Es algo que lamentablemente pasó”, expresó Toto al recordar que fue víctima de abuso en dos oportunidades, cuando tenía apenas siete años. Con valentía, compartió su proceso de reconstrucción emocional y el impacto que este episodio tiene en su vida: “Es una situación que tristemente es pandémica. Hay gente que nunca lo cuenta, otra que lo cuenta de más grande. Es parte de mi vida, todos los días trato de ubicarlo porque no deja de ser traumático, doloroso, pero ya convive conmigo”.

Toto Kirzner en +Caras: “No deja de ser traumático, doloroso, pero ya convive conmigo”.

El joven actor, hijo de Adrián Suar y Araceli González, también relató cómo esa experiencia marcó su comportamiento durante la niñez y adolescencia: “Me marcó el alma y la cabeza. Después de haberles contado a mis amigos del primerio o secundario lo que me pasó, me sirvió muchísimo escuchar sus experiencias conmigo porque decían que yo hacía cosas que tenían que ver con eso”.

Kirzner recordó que fue recién a los 19 años cuando pudo hablar por primera vez con su familia. “Cuando quise contarlo me desmayé. Después de recuperarme, mi mamá presintió algo y me dijo: ‘¿te pasó algo?’. En ese momento, entré en llanto y lo largué”.

Toto Kirzner, Araceli González y Adrián Suar.

Sobre la reacción de sus padres, Toto destacó la contención y el respeto con el que lo acompañaron: “Mis padres fueron muy cuidadosos cuando lo conté. Yo no quería que hicieran nada porque para mí volver a encontrarme con eso no tenía sentido. Es algo que no puedo perdonar y está bien que no. No pienso en él, sí en el hecho, en el todo”.

El mensaje de Toto Kirzner para las victimas de abusos

El actor también reflexionó sobre la importancia de hablar del abuso y lo complejo que puede ser para quien lo vivió. “Cuando lo conté públicamente, mucha gente me agradeció. Yo no sentía que había hecho algo bueno. Todavía lo sigo ubicando en el mismo lugar: es muy personal. No hay una fórmula, pero siempre abrazo y agradezco todos los acercamientos”.

Por último, con mucha sensibilidad, Toto Kirzner dejó un mensaje esperanzador para quienes hayan atravesado una situación similar: “Hay que tratar de correr ese miedo porque vos pensás que hasta tus propios padres no te van a creer. Pero es psicológico, uno no confía en nadie y se lo guarda. Te sentís de muchas formas, que es muy confuso. Yo les digo que en algún momento van a encontrar claridad y los va a acompañar desde otro lugar. Hablar es muy importante, pero también muy difícil”, concluyó.