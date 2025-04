La lucha de Máximo Bolocco Menem contra su enfermedad: "Mi mamá fue fundamental en todo esto"

Máximo Bolocco Menem fue diagnosticado con un tumor cerebral a fines de 2018, cuando apenas tenía 15 años. La detección fue producto de una serie de estudios médicos tras manifestar fuertes dolores de cabeza persistentes y problemas de visión.

Luego de confirmar el diagnóstico de cáncer del otro lado de la cordillera, el joven fue trasladado a los Estados Unidos, donde comenzó con el tratamiento oncológico que incluyó quimioterapia y radioterapia. A lo largo de todo el proceso, su madre Cecilia Bolocco jugó un rol clave en su recuperación y hoy en día el joven lleva un vida marcada por el activismo y el apoyo hacia otros jóvenes que también sufren de cáncer.

Máximo Menem y Cecilia Bolocco

Así fue la dura historia de Máximo Bolocco Menem con su cáncer cerebral

Máximo Bolocco Menem, el último hijo del expresidente Carlos Saúl Menem, fue diagnosticado con cáncer hace siete años atrás. Durante todo el proceso, su madre, Cecilia Bolocco, estuvo a su lado incondicionalmente, y según cuenta en varias entrevistas ella lo ayudó a atravesar emocionalmente su cuadro médico.

Años después del diagnóstico, Máximo habló a corazón abierto sobre cómo vivió ese difícil proceso siendo tan joven. El mismo, reveló en una entrevista de “Somos tu voz” de Chile, que transitó momentos de mucha angustia, incertidumbre y miedo, pero también encontró una fortaleza interna que nunca creyó tener.

“Durante todo 2018 tuve síntomas muy raros, eran inexplicables. Tenía 37,1 de temperatura todos los días y casi todas las mañanas me dolía la cabeza, justo detrás de los ojos”, explicó sobre los primeros pasos del diagnóstico de su enfermedad. “Resulta que en noviembre fui al psicólogo y él me cerró el año escolar porque dijo 'este niño no puede seguir yendo al colegio porque va a explotar, no puede seguir”, sumó.

Luego de ser sometido a un scanner y a una Tomografía por Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en inglés) descubrieron que tenía un tumor del diámetro de una pelota de tenis. “(En el examen) salió que tenía un tumor del tamaño de una pelota de tenis en la cabeza y recuerdo cuando vino Pepo, mi padrastro y ya no recuerdo más nada”, explicó el joven.

Máximo Bolocco Menem

Además, reconoció que hablar de su experiencia fue también una forma de sanar. “Todo lo que hizo mi madre fue admirable. Sin ella no estaría hoy aquí. Nunca sentí miedo, siempre pensé que iba a estar bien”, comentó.

Contar su historia le permitió conectar con otros jóvenes que pasaron por situaciones similares y ayudar a quienes aún enfrentan enfermedades graves. Con el tiempo, Máximo transformó el dolor en un mensaje de esperanza.

Máximo Menem y Cecilia Bolocco

Así es la vida de Máximo Menem hoy: activismo y concientización sobre el cáncer

Actualmente, Máximo Bolocco Menem se dedica a generar conciencia sobre el cáncer infantil y juvenil. Participa activamente en campañas de prevención y colabora con la Fundación CARE como vocero. Esta última es una organización chilena que trabaja con niños que padecen cáncer. A través de charlas, eventos y redes sociales, él sigue contando su historia para ayudar a otros y así difundir su historia de superación.

Máximo Menem hoy es vocero de la Fundación CARE | Crédito: Las Últimas Noticias Chile

Máximo Bolocco Menem contó abiertamente en los medios chilenos su lucha contra el cáncer, que sembró sus raíces en 2018. Actualmente el joven se encuentra trabajando en conjunto con una organización que ayuda a pacientes oncológicos, a la par que proyecta una vida como futuro arquitecto rodeado de sus afectos tanto en Chile como en Argentina.

