Héctor Maugeri llevó adelante una nueva edición de +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce durante las noches en Caras TV, y en esta ocasión recibió a la reconocida periodista Silvia Fernández Barrio. Durante una íntima y profunda conversación, Fernández Barrio reflexionó sobre su carrera y recordó el incómodo momento que experimentó mientras cubría el atentado a la Embajada de Israel en 1992.

Silvia Fernández Barrio, quien fue la conductora de los noticieros más importantes de la televisión argentina, como “60 minutos” y “Nuevediario”, habló sobre cómo la fama afectó su vida personal y profesional. “Nuevediario, de la misma manera que me dio cosas maravillosas, me dio algo muy difícil de manejar que tiene que ver con la fama”, reveló en el living de +Caras.

Refiriéndose al atentado del 17 de marzo de 1992, que dejó 22 muertos y más de 200 heridos, la periodista detalló lo que sucedió ese día. “Lo que pasó en la Embajada fue tremendo, porque la imagen que la gente tenía de mí de pronto se derrumbó”, reflexionó.

“Fui una de las primeras en llegar a la Embajada. Lo primero que hace la policía es formar un cordón. Dejan adentro a los medios internacionales como CNN y Telemundo y a los argentinos afuera”, relató.

En ese contexto, Fernández Barrio padeció un episodio de abuso mientras intentaba negociar su entrada. “La única que tenía poder para negociar era yo. Me puse a conversar para que nos dejaran pasar y, literalmente, me metieron un dedo en el traste. Me di vuelta automáticamente, tiré un cachetazo y una patada, grité de todo, y los chicos creyeron que me había pegado”, explicó.

El incidente provocó una pelea entre los presentes, pero finalmente logró entrar con la cámara de ATC. Sin embargo, el impacto emocional del momento fue fuerte: “Nada de lo que estaba viendo se parecía a lo que estaba relatando. Era cien veces peor”, confesó la famosa periodista.

Cuando terminó de trabajar, un camillero le comentó que el episodio de abuso había sido transmitido por televisión. “En ese momento, me cayó algo completamente inimaginable. Le pregunté qué canal lo había puesto al aire, y me dijo que fue ATC. El único canal que lo puso era donde yo trabajaba”, recordó con amargura.

Finalmente, Silvia Fernández Barrio compartió una reflexión profunda sobre las víctimas de abuso: “Siempre me pregunté por qué las violadas no denuncian, y por primera vez entendí la vergüenza que sienten. Sin haber sido violada, sentí que me habían violado”.

