Silvia Fernández Barrio contó lo que nunca se supo del casamiento de Susana Giménez y Roviralta

La reconocida periodista Silvia Fernández Barrio se sentó en el living de +Caras (Caras TV) para mantener una charla íntima y profunda con Héctor Maugeri. Durante el encuentro, además de reflexionar sobre su extensa carrera, la periodista se animó a contar por primera vez el incómodo momento que vivió mientras cubría en exclusiva la boda de Susana Giménez.

Silvia Fernández Barrio en +Caras.

Fernández Barrio, quien fue la conductora de los noticieros más importantes de la televisión argentina, como "60 minutos" y "Nuevediario", tuvo el privilegio de ser la periodista oficial en la famosa boda entre la diva de los teléfonos y el empresario Huberto Roviralta, que tuvo lugar 36 años atrás, en 1988.



El ambiente íntimo que caracteriza las entrevistas en +Caras hizo que la periodista se sintiera cómoda para revelar un episodio que había guardado en silencio durante años: la terrible actitud de Huberto Roviralta, quien intentó seducirla el mismo día de su boda con Susana Giménez.

La anécdota de Silvia Fernández Barrio en el casamiento de Susana que nunca salió a la luz

“Te voy a contar algo que nunca dije públicamente. Su, te lo voy a contar. Mirá con quién se casó Susana”, comenzó Silvia, dirigiéndose tanto a Héctor Maugeri como a la famosa conductora de televisión.

Durante la cobertura del casamiento, Susana era la protagonista indiscutida. No obstante, Silvia también buscó sacarle declaraciones al futuro esposo de la actriz. “Estábamos haciendo las entrevistas y le digo a Susana: 'tengo que hacerle una nota a Huber', estábamos en el comedor. Ella me dijo que me olvide, que él no iba a hablar”, relató Fernández Barrio. Pero, para sorpresa de Susana, Huberto Roviralta accedió a la entrevista.

Susana Giménez y Huberto Roviralta en su casamiento

De esta manera los tortolitos se sentaron en la mesa y la periodista quedó en el medio de ambos. "Empiezo a hacer la nota y siento que una pierna sube por mi pierna, y dije no puede ser tan hijo de tal por cual", confesó la periodista, reviviendo aquel episodio incómodo que sucedió apenas minutos antes de que la pareja diera el "sí".

"Yo seguí haciendo la nota, me fui, no lo conté nunca. Esta es la primera vez que lo cuento. No lo podía creer", expresó Fernández Barrio, confiando en el Director de la Revista Caras.

Para rematar la anécdota, Silvia contó que, años más tarde, ya con Susana y Roviralta separados, volvió a cruzarse con el empresario y éste le recordó: “Me lo encuentro y me dice: ‘Vos y yo tenemos algo pendiente’.



Entre risas, Silvia Fernández Barrio concluyó su relato dirigiéndose a Susana: “Su, ya estamos grandes, viejas. Ya le tiraste el cenicero por la cabeza”.

MDP