Elena Roger fue una de las celebridades invitadas a esta edición de martes de +CARAS, segmento de entrevistas que conduce Héctor Maugeri y se emite a través de CARAS TV y Net TV. Allí, repasó diversos momentos de su vida y reveló detalles exclusivos.

Además de ser conocida a nivel local, también lo es en el plano internacional. Esto se debe a la excelente interpretación de Eva María Duarte de Perón que realizó en el reestreno de la obra "Evita" en los años 2006 y 2012, en Londres (Inglaterra) y Nueva York (Estados Unidos) respectivamente, papel que desarrolló al haber sido seleccionada por Andrew Lloyd Weber, reconocido compositor británico.

Durante la entrevista con el director de la Revista CARAS, la cantante confesó que parte de su familia tiene relación con la nobleza italiana. Primero comenzó por decir el nombre de su abuela, llamada Amalia Castelani Corradi de Danesi, y posteriormente hablando de su bisabuelo que era conde y que perdió toda su fortuna por el juego.

Elena Roger y Héctor Maugeri.

"Mi abuela era condesa", expresó Elena relación a los títulos nobles que mantuvo su pariente. Luego, también hizo lugar para hacer mención a una cuestión negativa de su bisabuelo y profundizó: "Su papá era conde, pero se deshizo de todos los bienes jugando".

Por consiguiente, comentó que el padre de su abuela tuvo que entregar y vender el título que mantenía lo identificaba como parte de la nobleza. "Tuvo que vender hasta su titulo de conde", soltó.

Elena Roger.

Elena Roger contó cómo era su abuela y la forma que concebía a la mujer

Héctor Maugeri le realizó algunas consultas de cómo era familia o cómo creía debía ser la mujer. En este contexto, la actriz contestó que de porte chico pero muy esbelta y bella, similar a su madre.

"Era una mujer delicada, tenía las manitos chiquitas y era bajita. Era muy hermosa", afirmó acerca del aspecto bonito de su abuela. Además, en +CARAS, destacó a su progenitora: "Mi mamá también era así, bajita".

Elena Roger.

Por otro lado, el conductor del segmento que se transmite por CARAS TV y Net TV propuso hablar de cuando Elena se presentó en el Teatro Maipo para sumar experiencia, ya que hasta el momento en el arte solamente en lo que se desempeñaba era en el baile.

"A los 18 años, terminé el secundario y lo que quise seguir era el conservatorio pero quería conseguir trabajo. Leí en el diario de algunas audiciones y dije 'voy a ir al Maipo a audicionar', sostuvo y añadió: "Porque no decía bailarina de dos metros, sino que bailarinas".

Por último, entre risas manifestó que seguramente era para un musical y no para una revista. "Mi mamá como conocía del Maipo por revistas decía lo de las mujeres altas y grandotas, que no me iban a tomar y yo le contestaba 'no importa, porque voy para tomar experiencia".

BL