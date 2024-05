Ingrid Grudke fue la invitada especial de este viernes en el programa de +Caras, ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri y que se transmite por Net TV y Caras TV. Durante su visita al living del programa, la reconocida modelo y fisicoculturista se abrió y recordó sus pasos por el universo del modelaje.

Ingrid Grudke es una figura icónica en el mundo del modelaje, conocida por su extensa trayectoria en las pasarelas internacionales. A sus 43 años, decidió dejar su carrera como modelo para enfocarse en el fisicoculturismo, donde también ha logrado destacarse.

El programa rindió homenaje al prestigioso diseñador de moda, Jorge Ibáñez, quien fue un amigo íntimo de Ingrid. “Vos fuiste la musa inspiradora de un gran diseñador: Jorge Ibáñez, que lo queremos tanto”, comentó Maugeri mientras se proyectaban fotos de ella con el diseñador. Emocionada, Ingrid recordó: “Era una persona que tenía una pasión enorme por lo que hacía y era buena persona. Yo podía viajar un mes entero con Jorge y no nos cansábamos, todo era positivo”.

Ingrid Grudke y Jorge Ibáñez

Maugeri reflexionó sobre un comentario que Jorge le había hecho: “Me dijo que eras, de las modelos nacionales, la única que en el momento de atravesar la pasarela dejaba el ego personal para vender, mejor que ninguna, la ropa. Eso es ser una modelo. Pero después hubo algo que cambió y la modelo se vende a ella misma”. Ingrid respondió: “Yo siento eso. Mi trabajo es vender, mostrar el diseño y la creatividad del diseñador en la pasarela. Amo hacer eso. Nunca pedí abrir o cerrar un desfile. Vos me pones una banana en la cabeza y yo a desfilar como si tuviera una rosa”.

Las luces y sombras del mundo de la moda

La conversación también tocó el lado oscuro de la moda, particularmente la competencia entre modelos. “Yo siento que tengo muchas amigas en el medio. No me hago cargo de las inseguridades de otra”, afirmó Ingrid con claridad.

Refiriéndose a sus inicios en el modelaje, Ingrid recordó una etapa en la que lució el pelo castaño y económicamente le fue muy bien. “Yo trabajé mucho con mi pelo natural y facturé muy bien. No era conocida y ganaba más que una top model”, dijo orgullosa.

Ingrid Grudke y Héctor Maugeri

Además, recordando un íntimo detalle de su carrera, Ingrid reveló: “En un casting de Giordano, Lucía Uriburu me sacó de la fila y me dijo: ‘adelgazá cinco kilos que no vas a parar de trabajar’”. La ex modelo adoptó este comentario como un consejo para su carrera, no como una agresión, y reconoce a la icónica productora como una persona clave en su trayectoria.

Ingrid Grudke en el living de +Caras

Reflexionando sobre el peso y la belleza, afirmó: “En Argentina todo el mundo quiere ser flaco. Ser flaco no es sinónimo de belleza, tenemos que erradicar eso”. Y dando una lección de estética, explicó que la definición de belleza cambia conforme al paso del tiempo.

Finalmente, Maugeri le preguntó si estaba considerando casarse y tener una boda. Ingrid, entre risas, respondió tajante que no estaba pensando en eso por el momento. “No tengo ilusión de vestido de novia”, concluyó.

MDP