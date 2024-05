Ingrid Grudke fue la invitada especial de este viernes en el programa de +Caras, ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri y que se transmite por Net TV y Caras TV. En su visita al living del programa, se abrió y contó sus complicados inicios en el universo del modelaje.

La fisicoculturista es reconocida por su pasado y amplia trayectoria en las pasarelas de todo el mundo. Como modelo consagrada, a sus cuarenta y tres años decidió dejar su carrera. Comenzó a desempeñarse profesionalmente en otra área: el fisicoculturismo. Durante la profunda e íntima conversación con Héctor Maugeri, expresó las razones por las que se alejó del mundo de la moda.

Fue en el año 2020 que la rubia decidió comenzar los entrenamientos y dietas especiales para virar su carrera hacia el área del fisicoculturismo. “Yo todo el tiempo sufría situaciones de abuso. Ahora me doy cuenta de que era un abuso, pero en ese momento estaba naturalizado”, reconoció.

La exmodelo contó la actitud con la que afrontaba este tipo de vejaciones: “A veces tuve sexo con hombres para que me dejaran de molestar”, admitió. “Hoy lo digo con naturalidad, pero también pienso ‘¿por qué dije que sí en ese momento?’”. Conversando un poco más, Héctor Maugeri le preguntó cuál era su sensación al respecto y si había sanado de aquellas situaciones. “Ahora ya se puede hablar: las mujeres hablamos y lo contamos”, rescató.

Ingrid Grudke sobre sus inicios en la moda

Héctor Maugeri hizo un repaso de los inicios de Grudke en el modelaje, y el cruce entre la independencia de ella y el aprovechamiento que otros podrían haber hecho de ella. “Si bien vos tenés esa enormidad de mujer, cuando llegaste de Misiones eras una chica muy simple, muy pura”, contrastó. “Sí, era muy ingenua y creía en las personas”, admitió.

Profundizando más en el tema, contó cuáles son las manipulaciones que se ejercen tras bambalinas en el mundo del modelaje. “Te citan a un casting y no ves a otras modelos. Llegás a una oficina y te encontrás con que estás sola con el dueño”, comentó. “Es alguien conocido y si lo cuento sería un escándalo. Pero sería su palabra contra la mía, porque no tengo pruebas contra él”, finalizó, sin dar más detalles, la ex modelo.

En la actualidad, Ingrid busca concientizar a otras mujeres, particularmente a las más chicas, que desean hacer carrera en el mundo de la moda, para que no sufran lo mismo que ella. “Me gustaría que las chicas sepan que eso no está bien”, dijo afligida. “Un casting es una entrevista de trabajo: quedás o no quedás. No necesitás ir a ‘tomar un cafecito’ con nadie ni salir con nadie para quedar”, dijo, haciendo uso de su experiencia. No obstante, reconoció que, a pesar de que hoy siguen existiendo esas situaciones de violencia, “las chicas hoy se animan a contarlo”.

Y agregó: “Yo me manifesté muchas veces. En un comercial, el director se me tiró encima y yo me fui. Hay varones que piensan que pueden hacer con vos lo que ellos quieran. Una aprende a escabullirse”. Además, dio su opinión acerca de cuál sería la manera de terminar con el acoso: “hasta que el hombre no empiece a cuidar a la mujer y ponerse en su lugar no van a entender lo que significa”, afirmó.

Cuando Héctor Maugeri le preguntó si había sufrido violencia física alguna vez por parte de un hombre, Grundke negó haber sido víctima de ese tipo de agresión. Sin embargo, admitió que había sufrido maltrato psicológico mucho tiempo. “Mis hermanas y mis amigas sueñan con el hombre perfecto. Que es el que te trata bien, algo tan sencillo. ¡Que te trate como a un ser humano!”, dijo entre sonrisas. “Nunca vi a ese hombre, nunca tuve ese ejemplo. No lo vi con mi papá porque, pobrecito, estaba enfermo. Pero tampoco lo vi con mis tíos o mis parientes”, finalizó.

