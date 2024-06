Un taller de plumeros y juguetes hechos a mano, así fue la infancia de Martín Campi

En la edición de este jueves, Martín Campi fue la celebridad invitada al estudio del segmento de entrevistas conducido por Héctor Maugeri. A través de la pantalla de CARAS TV y Net TV de lunes a viernes, desde las 20:00 hs, los famosos realizan un recorrido por su carrera.

Durante el reportaje, el director de la Revista CARAS fue proponiendo diversos temas de conversación y varios refirieron a la infancia en la que el comediante terminó de conocer el humor y la profesión que desarrollaría por el resto de su vida.

Sin desviar el foco de lo atravesado en su niñez, cabe decir que sufría bullying y encontró estrategias humorísticas para contrarrestarlo aunque sin pasarse de la raya, ya que considera que podría ser muy peligroso.

No todo fue malo durante su infancia, ya que Campi pudo recordar y comentar el taller que tiene en su casa y que le quedó de herencia de su abuelo: "Yo crecí en el taller de mi abuelo, que hacía plumeros. Era hijo único y no me gustaba el fútbol, así que me la pasaba ahí con él".

Martín Campi y Héctor Maugeri.

Entre otro de los recuerdos que comentó, tomaron fuerza la propia creación de juguetes teniendo en cuenta que poseía las herramientas: "Los juguetes eran martillos, alambres. Me empecé a hacer mis propios juguetes".

Además, Campi también mencionó que todo esto llevó a que fuera algo divertido, dinámico y que su casa sea el lugar de convocatoria para crear junto a sus amistades: "Mis amigos querían venir a casa a construir: hicimos una balsa, un metegol".

Martín Campi y el padre con el se criaron sus hijos

El prestigioso comediante es un padre muy presente, al igual que Denise Dumas una madre ejemplar, y no quiso dejar de nombrarlos a ellos que son los grandes amores de su vida. Héctor Maugeri también indagó al respecto y él destacó varias cuestiones.

Martín Campi.

En primer lugar, indicó sus nombres Emma (11), Francesca (16), Santino (19) e Isabella (22). Los más grandes son sus hijos del corazón, teniendo en cuenta que son fruto de la relación de su esposa con su ex pareja, y los menores de su amor con la modelo.

"Mis hijos crecieron con un papá que usaba pelucas y tacos altos", reveló por una parte sobre los que logran alegrar sus días. Luego, profundizó en esta reflexión en +CARAS: "Pero no es normal para los amigos de mis hijos, todos querían venir al taller a jugar. Había narices, dentaduras".

