Este jueves, Martín "Campi" Campilongo visitó +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri, que se transmite de lunes a viernes en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la charla, el humorista compartió una insólita anécdota con su madre y Denise Dumas, que marcó su vida. Además, repasaron su trayectoria en el mundo del espectáculo.

Campi, de 55 años, cuenta con una extensa carrera en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Recientemente, participó en la biopic de Fito Páez, "El amor después del amor". También actúa en la obra de teatro basada en la icónica película argentina "Esperando la Carroza", interpretando a Mamá Cora, el entrañable personaje que su amigo Gasalla inmortalizó. Además, está estrenando un unipersonal donde revive sus mejores personajes.

Campi y Héctor Maugeri

A pesar de haber nacido en Parque Patricios, el barrio del "Quemero" (Club Atlético Huracán), el fútbol nunca fue lo suyo. Desde joven, Campi descubrió su talento para el humor, utilizándolo como una herramienta contra el bullying que sufría por su singular apellido y también como una forma de hacer amigos y conquistar mujeres.

Una anécdota inolvidable de Martín Campi

Durante la entrevista, Campi relató una anécdota única sobre su madre y Denise Dumas, su esposa y madre de sus hijos. Hijo de Roberto Campilongo y Norma Garuccio, confesó que, resignado a no tener hijos, tomó una decisión radical a los 36 años: le regaló un pastor francés a su madre porque ella deseaba ser abuela. "Le regalé a mi mamá un perro porque ella quería tener nietos. Y yo le dije: 'Ya está, vieja, no me presiones más con esto. Ponele el nombre que quieras, va a ser tu nieto'", recordó Campi entre risas.

Además, paradójicamente, confesó que al día siguiente de comprar su propio perro gigante, conoció a Denise Dumas, subrayando la inesperada vuelta del destino que le trajo el amor de su vida.

Martín Campi Campilongo abraza a la familia que hizo junto a Denise Dumas, Isabella (22), Emma (17) y Francesca (12) y Santino (21)

"Hace 19 años que estamos juntos", expresó Campi con orgullo. La pareja ha compartido muchos momentos felices y ha construido una vida en común basada en el amor y el respeto mutuo, demostrando que a veces, las vueltas de la vida trae sorpresas maravillosas.

Con Denise Dumas, exmodelo y conductora, Campi ha construido una hermosa familia ensamblada. Denise tiene dos hijos de su matrimonio anterior con el actor Germán Barceló, Isabella y Santino. Juntos, Campi y Denise tienen dos hijas: Emma y Francesca. El humorista ha sido un gran pilar para los hijos de Denise, a quienes conoce desde que eran niños, y ha jugado un papel crucial en sus vidas.

