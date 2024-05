Elena Roger fue una de las nuevas celebridades que se hicieron presentes en el estudio del programa, que se transmite por las pantallas de CARAS TV y Net TV. Allí, reinaron las risas y recuerdos imborrables a nivel familiar y profesional.

En primer lugar, Héctor Maugeri le recordó su salida de la adolescencia y cuando tenía las primeras aspiraciones laborales en el mundo del espectáculo, las cuales se remontan a épocas en las cuales leía el diario y leyó el aviso de que en el Teatro Maipo estaban realizando audiciones para contratar bailarinas.

Cabe recordar que sus comienzos en el arte fue bailando. "Lo primero que hice en el arte fue bailar. Entonces, terminé el secundario y a los 18 quería seguir el conservatorio de música. Me postulé al Maipo para audicionar como bailarina", contextualizó y luego añadió: "Ví en el diario que había algunas audiciones y me decidí a ir. No decía que se necesitaban bailarinas altas, solamente bailarinas. Seguramente era para un musical, no para una revista".

En el Maipo se realizaba mucho teatro de revista y la cantante trajo el recuerdo lo que su mamá le dijo cuando tomó la decisión de ir a audicionar por el aviso del diario: "¿Vas a ir al Maipo? Son todas mujeres altas, grandotas. No te van a tomar' me decía y yo le contestaba que iba para sumar experiencia", soltó.

Elena Roger y Héctor Maugeri.

Elena Roger y la película "Amadeus" que fue clave en la decisión por su profesión

Tras responderle a Héctor Maugeri acerca de su participación de una audición en el Teatro Maipo, Elena Roger reconoció que la voz llegó después y que era muy aguda, al punto de "insoportable". En este contexto, comentó que hubo una película que fue muy importante para la determinación que tomaría en cuanto a su carrera.

"La película 'Amadeus' determinó mi profesión, nos gustaba mucha verla que es una película muy hermosa. Alquilábamos el VHS por todo el fin de semana y la veíamos mil veces", expresó acerca de la relevancia que ganó el fim en su decisión. "A los tres hermanos nos gustó mucho la película", agregó.

También hubo lugar para destacar a los talentos familiares, además del propio. "Mi hermano es músico, toca la guitarra muy bien. Me cantaba, es ocho años más grande y mi admiración hacia él también hizo que me gustara y pudiera sentir esa pasión por la música", confesó la cantante sobre la injerencia de su familiar.

Elena Roger.

Y posteriormente profundizó: "Yo cantaba y hacía las coloraturas de la cantantes de líricas de la época. Un primo italiano de mi mamá dijo 'Elenita tiene condiciones' y ahí mi mamá me dice y contesté que m encantaría'". Su familia tenia mucha relación con la música y en ese sentido afirmó: "Había un conservatorio en el que mi tío materno estudio bandoneón y ahí empecé canto lírico. A los 15 años empecé a estudiar canto lirico y a entender mi voz".

Tan fundamental fueron sus familiares que no se cansó de llenar de elogios a su mamá. El conductor de +CARAS mencionó que la madre de Elena era muy fan de su hija y reveló: "'A mí me gustaría que cantes como Valeria Lynch' me dijo mi mamá'. Aprendí de ellos que eran muy honestos con lo que veían, no eran críticos en demasía o para anularme".

Elena Roger y Héctor Maugeri.

Por último, la nostalgia reinó en la agradable entrevista que unió a ambos y la cantante dijo: "Recuerdo a partir de los 9 años, que hacía danza, que todos los años hacíamos festivales con la profesora. Yo sabía un baile y mi mamá cuando venía a fin de año a casa siempre había un momento en el que yo bailaba". Finalizó diciendo, entre risas, que sus primas 'detestaban' verla bailar, se vestía y bailaba, además de sentirlo a esto como un fogueo porque empezaba a bailar adelante de las personas y no le importaba.

BL