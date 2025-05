En una íntima entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, Alejandro Awada se refirió como pocas veces antes a su vínculo con Juliana Awada, su hermana menor y ex Primera Dama de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Con emoción y autocrítica, el actor repasó los años en los que sus posturas políticas generaron un revuelo mediático y afectivo, y dejó en claro que, más allá de las diferencias, el amor familiar siempre prevaleció.

La relación de Alejandro Awada con su hermana, Juliana

Durante el gobierno del ex mandatario (2015-2019), la hija menor de los Awada fue una de las figuras más visibles del ámbito político y social argentino. Su rol como Primera Dama estuvo marcado por la sobriedad, el bajo perfil y la elegancia, aspectos que fueron ampliamente reconocidos. Sin embargo, en medio de ese contexto, Alejandro —quien nunca ocultó su postura crítica hacia la gestión de su cuñado— se convirtió, sin quererlo, en una figura de consulta más por su parentesco que por su carrera como actor. “Yo creía que me llamaban a mí como actor para hablar, pero me llamaban para hablar de Juliana”, contó, visibilizando su molestía.

Lejos de evitar el tema político, Awada reconoció que durante el gobierno de Macri hubo momentos de diferencia con su hermana, pero que el vínculo se mantuvo intacto. “Ella es muy inteligente. Entendió cuál era mi postura y en vez de correrme, me abrazó. ‘Pensamos distinto, pero te amo’, me dijo. Podía haberse enojado u ofendido”, reconoció.

Con humildad, también reconoció que podría haber manejado mejor sus expresiones públicas: “Le pedí disculpas y me perdonó al instante. No fue un buen momento mío. Debería haber cerrado más la boca”, dijo, haciendo una autocrítica abierta.

Alejandro Awada revela si visitó la Quinta de Olivos

A pesar de su cercanía familiar con la figura presidencial, Alejandro reveló que nunca visitó la Quinta de Olivos durante el mandato de Macri. “No, no”, respondió tajante, y explicó que los encuentros familiares se daban en otros contextos: “Si era una fecha puntual, por ejemplo el cumpleaños de mi madre, íbamos a casa de mis hermanos. Hacíamos un asado para 30 personas, todos los parientes. Y ahí nos encontramos o nos reencontramos”.

Alejandro Awada: "Juliana entendió cuál era mi postura y en vez de correrme, me abrazó".

Además, durante la conversación con el conductor de +Caras, no escatimó elogios hacia su hermana Juliana: “Para mí fue la mejor Primera Dama de la historia. La amo, la elijo y la admiro muchísimo. Ella también me perdonó, también me quiere, me acompaña y me abraza”. Y no pudo evitar conmoverse cuando Maugeri le hizo escuchar un audio de Juliana en el que le expresaba su cariño. Al borde de las lágrimas, el actor respondió: “La adoro, la elijo. Es una gran mujer, una preciosa madre, esposa y una gran hermana”.

El paso del tiempo y el fin del mandato presidencial parecen haber relajado las tensiones y permitido un reencuentro sincero entre hermanos. “No quise molestarla, lo impecable que estuvo su rol me llena de orgullo”, concluyó Alejandro Awada, demostrando que, a pesar de su marcada postura, el amor y el respeto familiar pueden más que cualquier distancia ideológica.