No importó la diferencia de edad para Edson Arantes do Nascimento, más conocido "Pelé”, quien a los setenta y cinco años apostó por tercera vez al matrimonio. “Encontré el amor definitivo” declaró el ex astro del fútbol brasileño quien se enamoró de Marcia Cibele Aoki, una empresaria brasileña de origen japonés de 50 años (veinticinco años menor que él).

Juntos dieron el “Si” en una íntima ceremonia religiosa de la que participaron amigos y familiares que no superaron los cien invitados en agosto de 2016.

Pelé y Marcia se conocieron hace más de treinta años en una fiesta en New York pero la relación comenzó en el año 2010 luego de haberse reencontrado casualmente en el ascensor de un lujoso edificio de Sao Paulo donde ambos vivían. A partir de entonces se enamoraron y se volvieron inseparables.

Así fue la boda de Pelé con su última mujer: se casó a los 75 con una empresaria de 50

El astro estuvo casado en primeras nupcias Rosemeri Cholbi con quien tuvo tres hijos y luego se casó con la cantante de música religiosa Assiria Nascimento, vivieron juntos 14 años y tuvieron mellizos.

En esa ceremonia, la novia lució un vestido color marfil con transparencias y bordados en perlas en tono azul. El ramo de rosas naturales conjugaba con la decoración del recinto y la torta de bodas. El Rey, impactó con un traje clásico azul marino que combinó con una camisa blanca.

Marcia, compañera incondicional de Pelé.

En la boda no hubo cobertura de prensa pero fue él mismo quien subió a su red social de twitter una foto junto a su flamante esposa en el momento de cortar la simbólica torta. Como muestra de su plenitud, mostró una foto junto a su madre y su suegra, y escribió: “Que nuestras familias se unan en la salud y la felicidad”.