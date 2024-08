Juliana Awada es un auténtico ícono de la moda. La esposa de Mauricio Macri es fanática de los colores sobrios, es clásica y elegante pero también tiene la capacidad de imponer tendencias con sus looks que siempre están un paso adelante de lo que reinará en la siguiente temporada.

En vistas a la llegada de la temporada primavera-verano 2025, prestar atención a los looks de la ex Primera Dama, es una excelente manera de anticiparnos a las prendas que no pueden faltar. Uno de los looks clave para esta temporada será el estilo boho, que Juliana lo lleva con un vestido tejido blanco y al cuerpo.

Lo cierto es que los vestidos son piezas clave para el verano y así la madre de Antonia Macri también mostró dos posibilidades clave para el verano: el look playero con la presencia de colores típicos del estilo náutico, blanco, azul y celeste. Además, se puede implementar el look más provocador con blanco y negro con estampas.

Dos look clave para copiar a Juliana Awada

Uno de los estilos que más elige la influencer es el look cowgirl. Este es un clásico que no pasa de moda y para el verano se puede adaptar con mini short de jean roto, camisa blanca y finalizar el outfit con un sombrero en tonos marrones.

Finalmente, Juliana Awada no deja de lado el look romántico: vestidos con telas livianas, abotonados y con mangas tres cuartos. En esta oportunidad apostó por un color fucsia que no solo resalta el bronceado sino que da un toque juvenil al look.