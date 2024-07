Meghan Markle cautivó miradas durante su presencia en una cumbre empresarial durante el fin de semana en los Hamptons, por su gran parecido a los looks de Juliana Awada, la exprimera dama de la Argentina. La duquesa de Sussex fue a la reunión de G9 Ventures, la cual fue organizada por la corredora Amy Griffin. En esta oportunidad, la esposa del príncipe Harry llamó la atención de todos con un conjunto formal de color beige.

Meghan Markle, Jamie Kern Lima

En esta ocasión la reunión empresarial se realizó en una de las propiedades de Griffin al aire libre, según algunas de las fotos y videos que se vieron el evento se hizo de forma elegante pero manteniendo en la mayoría de los asistentes los looks casuales. Se pudo ver que la mayoría de los stands estaban en la parte exterior de la propiedad y en su interior se había acondicionado todo para que se den distintas charlas por parte de los expositores.

Meghan Markle

El look business casual

Meghan Markle deslumbró con un chaleco abotonado con bolsillos en el frente del mismo junto a un pantalón holgado St. Agni ambas prendas fueron confeccionadas en lino. Este look estaba conformado por dos piezas elegantes que en su conjunto formaron un business casual que le dio una combinación relajada pero elegante. Según el Maily Dail este conjunto tiene un valor de alrededor de 850 dólares. A esto, Markle le sumó varios accesorios de gran lujo. Entre estos se destacaron una pulsera de Lorraine Schwartz, un brazalete de Cartier junto a un reloj dorado de la misma marca. Esta gran combinación de accesorios le sumó una atracción al conjunto en general que se mostró bastante casual.

La elección de este look por parte de Meghan Markle no sorprendió ya que es reconocida por el uso correcto de grandes atuendos que marcan no solo su gran gusto y conocimiento sobre la moda, sino por su marcada personalidad. En este sentido la vestimenta de la duquesa de Sussex hizo recordar a muchos a la destacada Juliana Awada que siempre marca tendencia con sus elegantes looks y su precisa elección de atuendos para cada ocasión.

VDV