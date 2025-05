Andrea Pietra, una de las actrices más queridas del espectáculo argentino, abrió su corazón al hablar de uno de los momentos más significativos de su vida: la decisión de adoptar a su hija Stephanie, hoy una adolescente de 15 años. Con total honestidad, compartió cómo fue el proceso que la llevó a elegir la adopción como camino para convertirse en madre.

Andrea Pietra y su hija Stephanie

La llegada de Stephanie a la vida de Andrea Pietra

Después de varios tratamientos de fertilidad que no dieron resultado, Andrea tuvo que enfrentarse a una decisión difícil: continuar con opciones médicas o escuchar lo que su intuición le pedía. Fue entonces cuando, tras una conversación sincera con su médica, entendió que el deseo de ser madre no tenía por qué pasar necesariamente por un embarazo. “Un embarazo de 9 meses no me modificaba mi vida entera como madre”, había expresado con convicción la protagonista de El Eternauta en una entrevista brindada unos años atrás.

La llegada de Stephanie a su vida fue a través de la adopción internacional, según mencionó en una entrevista. La pequeña, oriunda de Haití, llegó a su hogar cuando apenas tenía un año. Con el tiempo, y de manera espontánea, la niña comenzó a llamarse Ani, un nombre que para Pietra tiene un profundo significado emocional, ya que la conecta con el recuerdo de su madre, Ana. “Sentí que ese nombre venía con un mensaje del universo”, contó emocionada la actriz.

Andrea Pietra y su hija Stephanie

A finales de marzo, Stephanie, la hija de Andrea Pietra cumplió 15 años. Tanto ella como su pareja, Daniel Grinbank, la saludaron con dos emotivas publicaciones en las que compartieron algunas fotos de la niña, expresando todo lo que significa para ellos. "Felices 15 años amor de mi vida. Sos mi humana preferida un ser increíble, amiga de todos, divertida, cariñosa y siempre sumando. Te deseo que esa fortaleza y esa humanidad te acompañen siempre y que todo el universo siga conspirando para que tu vida sea una obra de arte y de amor. Te amo", escribió en ese momento la actriz, que además recibió un saludo muy especial de la querida Graciela Borges, que destacaba que conocía a la niña desde jardín.

Andrea Pietra y Stephanie cuando era bebé.

La historia de Andrea Pietra y Stephanie es una de esas que hacen emocionar, no solo por el peso de la misma, sino también por la sinceridad y la crudeza con la que la actriz narra el camino que la llevó hasta ella. Es una de esas situaciones que vale la pena conocer, más allá del glamour y las cámaras.

