Ariel Staltari tras el éxito de El Eternauta reveló su otra profesión: "Me hice metalúrgico"

Ariel Staltari es hoy uno de los nombres más resonantes del fenómeno El Eternauta, la megaproducción de Netflix que arrasa en visualizaciones no solo en Argentina, sino también en otros 86 países.

Además de ser actor, guionista y coautor de la ambiciosa adaptación junto a Bruno Stagnaro, Saltari tuvo un oficio que mantuvo en secreto hasta ahora. Se trata de una profesión que lo sostuvo económicamente durante varios años y que está lejos del glamour de las alfombras rojas.

Ariel Saltari junto a Rodrigo de la Serna en Okupas

Ariel Saltari reveló que mientras trabajaba como actor también era metalúrgico

En una entrevista con el medio Urbana Play, Ariel Saltari, el actor que interpreta a Omar en “El Eternauta”, contó que durante gran parte de su carrera como actor fue metalúrgico. “El otro día veía algo que se viralizó también que me ponían en Okupas, en El Puntero, en El Marginal, en Un Gallo para Esculapio y decían ‘este tipo está en todas’, pero lo que no saben es que entre Okupas y El Puntero me compré un horno para cementar tornillos", explicó.

“Llegaba a mi casa, me daba tres duchas y no me podía sacar el hollín, o también en el medio miré el techo llorando y me comí ninguneos y un montón de cosas. Es parte del oficio”, declaró sobre sus polirubros que lo ayudaron a construir los distintos personajes en los sets. Además, mencionó que hasta incluso después de su triunfo en la serie protagonizada por De la Serna también "la tuvo complicada".

“No lo digo con rencor, eso me curtió para poder hacer hoy 40 personajes”, afirmó orgulloso de su camino tanto en la actuación como en sus demás oficios. “Hoy todo eso me fortalece y me da cierta experiencia para justamente haberme preparado para esto, que fue un tanque, que fue ‘El Eternauta’”, agradeció.

“Si no me hubiese pasado todo eso no hubiese podido. No estaría hoy acá”, cerró el actor que pasó por múltiples producciones del cine nacional. Entre otro de sus variopintos trabajos también fue vendedor de churros y emprendedor.

Ariel Saltari en El Marginal interpretando a Bardo

El intérprete de 51 años además vivió varias situaciones en donde la vida lo puso contra las cuerdas, desde la casi pérdida de un hijo hasta su diagnóstico de cáncer en 1999 cuando le detectaron una leucemia linflobástica aguda, enfermedad con la que luchó durante más de dos años.

C.G.