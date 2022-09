A cuatro meses de separada Guillermina Valdés presentó un nuevo amigo: "El más guapo"

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli ya llevan cuatro meses separados y pareciera que muy bien.

Desde que se supo la noticia, varios rumores comenzaron a circular con respecto a nuevas relaciones por parte de ambos. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha oficializado nada.

Sí, en el caso de la modelo, esta tarde presentó por primera vez a un amigo que tiene en el barrio. Se trata de un malabarista que trabaja en la esquina de Salguero y Alcorta.

"El más guapo del barrio", se escucha decir a Guillermina Valdés mientras filma al joven. "Mi amigo", escribió al pie del video.

Enseguida el artista realizó unos malabares y la empresaria señaló: "Privado, para mí".

Seguido a esto, la ex de Marcelo Tinelli recibió mensajes de sus amigas elogiando al malabarista.

Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés habló de su relación con Cande Tinelli

Cande Tinelli dejó de seguir a la ex de su papá en redes y esto generó un gran revuelo en la prensa.

Por eso, el notero de Intrusos aprovechó un móvil que le estaba dando Guillermina Valdés para consultarle sobre su relación con la cantante.

"Cande me dejó de seguir pero después me empezó a seguir otra vez. Yo no la dejé de seguir nunca", aseguró la modelo. Y continuó: "La adoro. Siempre estuvo todo OK. Capaz que se le disparó el dedito sin querer".