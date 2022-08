Guillermina Valdés: "Hoy por hoy valoro el hecho de encontrarme conmigo nuevamente"

Guillermina Valdés es una de las embajadoras de Juleriaque, como tal asistió a la presentación de la nueva linea de makeup de la marca donde pudimos compartir una charla íntima. La artista abrió su corazón y reveló cómo es su rol de madre, las percepciones del mundo moderno en el que vivimos y su presente emocional.

La modelo se manifestó muy contenta de poder ser parte de la fiesta que organizó la marca para el lanzamiento de "Shake Your Beauty" y al ser consultada por su línea de cuidado personal "GUIV" aseguró: "Es un canal de venta en el que uno no confiaba en un momento por ser es online y la mujer y el hombre son muy fieles, nos sigue eligiendo y nos sigue comprando así que estamos muy contentos".

¿Cómo percibís vos la belleza?

Guille: —¡Ay!, la belleza cada vez la percibo más... y no quiero sonar como la frase hecha ¿no? pero es el reflejo del mundo interno que tiene que ver un poco con el con el bienestar, con el presente, con la curiosidad, con el amor, y con lo que uno puede reflejar de todas esas cuestiones. No la relaciono con otras cosas la verdad, porque uno puede ver una mujer bella, una piel linda, un pelo hermoso, un cuerpo lindo, pero cuando uno va a la profundidad y a lo que perdura en el tiempo pasan otras cosas.

Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés es una mujer que desde hace muchos años forma parte del mundo del espectáculo, por lo que varios asuntos de su vida privada fueron muy públicos, es por eso que le preguntamos cómo maneja los escándalos mediáticos sin reaccionar, ya que es común que guarde silencio y mantenga la calma ante la tempestad.

Guille: —Es que no es que trato de mantener. Yo siento que hoy por lo menos, quizás en otro momento no tanto, pero hoy la tengo a la calma, no es que tengo que hacer un esfuerzo. Básicamente por estar tranquila con lo que elijo, con lo que decido, con mi presente y cuando uno está tranquilo con quién es, con sus valores con un montón de cuestiones... Bueno, tampoco te podés hacer cargo de todo lo que diga la gente, de lo que piense, es imposible gustarle a todo el mundo o agradarle o incluso que te elijan, entonces cuando uno se libera de todas esas cosas creo que está tranquilo, pasa un poco por ahí.

¿Cómo aprendiste a procesar que se hablen muchas cosas que quizás no son ciertas?

Guille: —Lo que pasa es que ya sabes cómo son las reglas del juego. Antes me costaba más escuchar algo que no era y hoy por hoy decís, “bueno, es parte de estar en este medio”, ¿viste que en todos los trabajos hay cosas buenas y cosas malas?, bueno es parte de esto, no reniego tanto y no me hago tanto cargo. Con que la gente que yo quiero, me conoce y está cerca mío, sepa la verdad, ya está. No puedo controlar todo, es imposible.

Ahora, que estás soltera ¿cómo estás transitando tu vida personal?

Guille: —Súper bien, en el sentido de estar tranquila, de habitar mis espacios, de conocerme más, porque estuve muchísimos años en pareja. Feliz porque todos fueron procesos de aprendizaje que siempre voy a agradecer, pero hoy por hoy valoro el hecho de encontrarme conmigo nuevamente, conocerme un poco más, compartir con mis hijos otros momentos en otras etapas y encontrar nuevos horizontes quizás también en cuanto a lo laboral y cuestiones que muchas veces cuando uno está en pareja no puede ver, asique agradecida con mi pasado que tiene que ver con mi relaciones y contenta de mi presente, de mi nuevo presente.

Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés reveló cómo vive la maternidad

¿Cómo vivís la distancia de tu hija Paloma que está en Europa?

Guille: —Ya volvió, le cuesta ir. Ahora tiene que ir al Fashion Week de septiembre. Le gustó la experiencia, le fue muy bien, pero todavía está con esa cuestión...tiene su pareja acá, no es tan fácil. A mí me pasó lo mismo a su edad la entiendo, pero bueno. La respeto, ella va decidiendo en el día a día.

¿Cómo acompañas esos procesos?

Guille: — La verdad que uno con los adolescentes, hoy particularmente, no puedo opinar tanto. Yo cuando era adolescente mis papás tenían... no sé si más peso lo que decían, pero como que uno no podía imponer tanto su mirada. Hoy los adolescentes dicen ‘Mira mamá, hasta acá, esta es mi vida’, vos le podes decir ‘Bueno, yo pienso esto, fíjate’. Entonces desde ese lugar, con mucha humildad pero a la vez como guía desde experiencias vividas que también tienen un valor, trato de hablarles.

Vos sos muy respetuosa con la vida de cada uno de tus hijos y dejas que cada uno transite su vida con total libertad. Vos cuando eras chica, ¿tuviste esa misma libertad?

Guille: —Yo no sé, porque antes era otra época que estábamos atravesados por otras cosas. Los colegios eran diferentes, los medios de comunicación eran diferentes, entonces yo no sé si uno no es que no tenía libertad o la tenía, era todo. No sé si uno tenía la oportunidad de conocerse o de buscar o de indagar tanto sobre la vida, era como que ibas más por un caminito que ya te lo habían mostrado y vos lo seguías, pero eso no quiere decir que me reprimieron. Hoy me siento joven en un mundo diferente, no te digo que me hace vivir otra adolescencia porque tengo 45, pero sí me sigo sintiendo joven y con ganas de indagar en muchos sentidos y está buena esa oportunidad.

Guillermina Valdés con Paloma Ortega.

La artista también se refirió al cambio de paradigma que estamos transitando a nivel general, esa deconstrucción con respecto a la percepción del otro, al aprendizaje de dejar de señalar o juzgar a los demás.

Guille: —Me encantan las cosas que se usan con respeto y aparte hay bajadas de línea que son muy claras porque hay otras que son un poco más agresivas. Decir ‘no hables de los cuerpos, no hay que hablar, ¿por qué hablar de los cuerpos?’ Es más simple, más ‘clean’ y más fácil también para gente que es de otra generación que no sabe cómo articular muchas cosas porque ya vienen con el chip, entonces le decís ‘abuela/abuelo/ papá/mamá, no hables de los cuerpos o no sé habla’, es más fácil, ellos lo entienden y no lo sienten también con una bajada de línea.

¿Crees que a Lolo que es de otra generación lo pudiste criar dentro de esta libertad de expresión y del respeto al otro?

Guille: —Sí, igualmente la tecnología...por ejemplo, lo que viví con mis tres hijos más grandes no es lo mismo que lo que vivo con Lolo, porque está muy estimulado por la tecnología, tiene mucha información y a veces está muy pasado de rosca y también hay que bajarlo a tierra ‘Che escuchame esto es el pasto, el árbol, el pájaro y la montaña’, o sea, a ver, ‘vamos a jugar al Tutti Frutti, al ahorcado y al buraco’, eso es lo que hay que trabajar con lo más chiquitos.

Es muy común escuchar entre los padres de niños pequeños lo difícil que es controlar el famoso "Tiempo de Pantalla" que es el momento en el que los chicos están expuestos a los dispositivos. Guillermina Valdés se sinceró: "Es un tema, es un gran tema. En casa, en lo particular, trato que no sean más de dos horas por día".

Guillermina Valdés con Lolo.

¿Cómo lleva Lolo el tema de la separación?

Guille: —Le costó entender al principio, pero después como nos ve bien a los dos, lo acepto. Y también es parte de este nuevo mundo, ¿no? Que antes tener un papá separado en el colegio era como ‘che es hijo de papá’ y hoy por hoy, es un grupo de papas separado y otro no y está todo bien.

La relación de Marcelo Tinelli y "Lolo" es muy estrecha y al parecer al pequeño le gusta poder acompañar su papá en el ambiente laboral. Guillermina expresó que el conductor lo invitó al primer programa de "Canta Conmigo Ahora" y así fue que estuvo ahí. "Es muy ariano, tiene mucho fuego, mucha energía, divino", cerró la actriz en referencia a su hijo menor.

Marcelo Tinelli y Lolo en el estreno de "Canta Conmigo Ahora".