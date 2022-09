A fines de mayo de este año Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli confirmaron su separación. Desde entonces, comenzaron a circular diferentes versiones respecto, pero ellos mismos fueron los encargados de despejar dudas y confirmar que la ruptura se dio en buenos términos. En las últimas horas, la modelo compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

El sentido mensaje que publicó Guillermina Valdés desde Uruguay

Guille Valdés disfrutó del fin de semana en Punta del Este a puro relax. Desde la ciudad uruguaya, la empresaria compartió en redes sociales contenido respecto a su línea de belleza, y luego se mostró junto a una amiga disfrutando de la noche en el teatro.

El sentido mensaje que publicó Guillermina Valdés desde Uruguay

La modelo asistió a la función de “Piel de Judas”, la obra teatral que está protagonizando Susana Giménez en Uruguay. Guille compartió una foto junto a su amiga y la diva, luego de la función en el Enjoy Punta del Este.

El sentido mensaje que publicó Guillermina Valdés desde Uruguay

En la mañana de este domingo, la ex de Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores con un particular posteo. Valdés compartió una imagen en sus historias de Instagram con un sentido mensaje. “Dejemos huella, pero sin pisar a nadie” dice la publicación.

Guillermina Valdés habló de los rumores de romance con un empresario:

Guillermina Valdés habló de los rumores de romance con un empresario. La ex de Marcelo Tinelli rompió el silencio y dejó en claro cómo es su situación sentimental.

“No sé ni a qué empresario se refieren, no tengo idea, no sé ni de qué se trata todo esto, gracias por preguntar”, aseguró Guillermina Váldes a Ciudad.com.

Guillermina Valdés habló de los rumores de romance con un empresario



En ese mismo hilo, la empresaria agregó: “Lo dije en Twitter, que estaba sola, sin novio, sin salir con nadie, nada de nada, pero nada”.

Cabe recordar que Guillermina y Marcelo Tinelli se separaron en mayo de este año y desde entonces disfruta su soltería en compañía de sus hijos y sus amigos.

“Estoy bien, sola y tranquila, no aparece nada porque no tiene que aparecer y está bueno así”, sostuvo hace un par de días en Implacables.

FF