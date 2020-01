Espiá las vacaciones de Adolfo Cambiaso y su familia en Punta del Este

Los ecos de una nueva consagración de La Dolfina, reciente heptacampeon de Palermo , aún resuenan en el seno de la familia. Pero Adolfito Cambiaso (44) nunca vive de recuerdos, y dar vuelta la página rápido, tanto en las buenas con en las malas, forma parte de su esencia. Sabiendo que lo que se viene será tanto más exigente como desafiante, el polista y su núcleo familiar aprovechan al máximo sus tradicionales vacaciones de fin de año en Punta del Este. Refugiados como el verano anterior en la casa de playa Bikini de Adolfo Cambiaso padre, el primer día a pleno sol de la temporada, el viernes 27, los estimuló para salir a oxigenar sus físicos con actividad deportiva. Cada uno en lo suyo; el polista y su hijo Poroto (13) haciendo surf, María Vázquez (45) su hija Mía (17), caminata aeróbica por la Ruta 10, y Adolfo padre con su nueva debilidad por el paddle surf, disciplina que adoptó en desmedro del surf.

“Después del polo, el surf es mi deporte favorito”, reconoció Adolfito apenas salió del mar con su sobrina Lola, la hija del “Lolo” Castagnola (49) y Camila Cambiaso. Tonificado y con rastros de protector solar en su rostro, el mejor polista del mundo contó que por primera vez en su carrera fue invitado a jugar a Arabia Saudita. “Nos vamos del 13 al 18 con el equipo de La Dolfina, solo los jugadores. De ahí directo a Palm Beach, donde se sumarán nuestras familias”, le confió a CARAS mientras le advertía a su sobrina que camine por el pasto para no quemarse los pies. No muy lejos de ellos, María Vázquez y Mía caminaban al trote por la Ruta 10, una actividad que María practica para no dejarse estar en el descanso estival. “Acá no tengo rutinas, salgo a caminar para moverme, yo bailo mucho en Buenos Aires, entreno y me gusta hacer cosas cuando estoy acá“, dijo la compañera incondicional de Cambiaso, con quien recibirá, junto a gran parte de la familia del polista, el Año Nuevo de la manera que mejor les sienta.