Desde Brasil, Juan Darthés tomó una drástica decisión

Después de un año de la denuncia de Thelma Fardin, Juan Darthés tomó una drástica decisión sobre su carrera. Fernando Burlando comunicó cuál fue su opción para este 2020.

“Ha descartado por completo la continuidad en su carrera”, dijo el letrado en La Once Diez. "Él tiene que arrancar a trabajar en Brasil, con algo que no tenga que ver con lo público, allá no es una figura”. “Él ha descartado por completo la continuidad en su carrera, pero en cualquier lado”,agregó.

“Juan piensa que no vuelve más, está muy enojado con la situación. Él pensó que tal vez Nicaragua tenía una justicia, una fiscalía que busque rápidamente. Juan tiene el gran apoyo de una mujer con todas las letras, que es María, su mujer, tiene unos hijos que han sido el sostén de su alma, el sostén de su corazón. En momentos críticos, de zozobra, uno piensa que él puede hacer cualquier cosa, pero gracias a ellos él pudo seguir”, disparó.