VIDEO| El particular look de Benicio Vicuña para usar en la pileta

Pampita está disfrutando a full de sus días en la playa con su familia. Instalada en Punta del Este con su marido, Roberto García Moritán, la modelo comparte tiempo de relax con sus tres hijos, Benicio, Bautista y Beltrán.

Pero esta vez, la modelo le dedicó un tiempo especial en sus redes sociales al más pequeño de la familia y mostró cómo disfrutaba de un día de pileta a pleno sol.

Pero lo más divertido de estos videos fue el particular outfit que el niño eligió para el agua: traje de baño y medias de distinto par. "Beni, ¿por qué te metes al gua con medias? ¿Te da miedo?", le consulta su mamá pero el niño se niega a dar declaraciones. "No voy a hablar. No voy a hablar así le grabas el video a ese niñito (en referencia a su hermano)".

