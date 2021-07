Adriana Salguerio confesó que tiene dos hijas del corazón

Adriana Salgueiro abrió su corazón y se conmovió al hablar de Rocío y Yamila, sus dos hijas del corazón. Por primera vez, la actriz contó la emotiva historia de la relación que las une desde hace años.

"Son dos chicas que adopté, entre comillas porque no fue por papeles sino de corazón. Son chicas grandes... Una se llama Rocío y vive en Rosario; la otra, Yamila y vive en General Belgrano. Tenemos una relación muy especial. Nos frecuentamos todo lo que podemos dentro de los lugares diferentes en los que vivimos, ellas me dicen 'ma' y yo las trato como si fueran mis hijas", comenzó contando la conductora.

"Tienen 27 años cada una y entre ellas no son hermanas, pero se hicieron como si fueran. En los veranos solían venir a visitarme a las temporadas y siempre estaban, cuando se podía, en la primera fila de mis obras el día del estreno. Hace ya 8 años que tenemos este vínculo de madre e hijas del corazón".

"Todo empezó en las redes sociales, de escribirnos por ahí, después descubrimos que éramos muy afines, les pasé mi WhatsApp y así empezamos a hablar cada vez más hasta que nos conocimos", amplió



"Con Rocío me pasó algo muy especial: me regaló un ala de ángel que compré para tener algo en común las dos y hoy la llevamos en una cadenita. Cuando me rompí la cadera y todo lo espantoso que pasé, esa ala de ángel que tuve que entregar cuando me hicieron la radiografía y me internaron, de repente apareció en la ecografía y se la ve perfecta. ¡Creer o reventar porque no la tenía puesta a la hora de hacerme la placa!", le contó a revista Pronto.

Con emoción cerró: "Si les pasa algo, me llaman y me piden consejos. Todo como si fueran mis hijas. ¿Si pensé en adoptarlas con papeles? No, no. Ellas tienen a sus respectivas madres, no son chicas huérfanas y yo soy muy respetuosa de cada espacio. Les tengo mucho respeto a sus madres y la nuestra es una relación de amor".

Adriana Salgueiro se casa con el productor Alejandro Arellano tras 25 años juntos

Tras 25 años en pareja, Adriana Salgueiro y el productor Alejandro Arellano, tomaron la decisión de casarse. Si bien la pareja asegura estar absolutamente consolidada, algunas conversaciones entre ellos los hicieron tomar esta decisión de pasar por el registro civil.

Adriana Salgueiro y Alejandro, al poco tiempo de comenzar la relación, se tatuaron un delfín cada uno como símbolo del amor que los unía en ese entonces, el que se mantuvo a lo largo de todos estos años.

Por el momento, no trascendió la fecha en la que la pareja pasará por el altar.

FL