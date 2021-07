Paula Chaves y Pedro Alfonso, en crisis: "Dormimos en piezas separadas"

Tras once años de amor y tres hijos en común, Pedro Alfonso y Paula Chaves están atravesando una crisis que expusieron en un Instagram Live en el que charlaron con sus seguidores.

“Va a ser el video más aburrido de la historia porque no hay un motivo. Busquemos un psicólogo, o sea un amigo o alguien que esté (en el vivo), un mediador”, dijo el actor al iniciar la transmisión.

Acto seguido, la conductora agregó: "Vale aclarar que acabo de salir del cuarto cuarenta minutos de dormir a la beba. Uno tiene que comprender al otro, depende del lugar donde viene. No es lo mismo una persona que viene de tomar un trago con amigos, que una madre que viene de tratar de dormir un bebé”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso hablaron en Instagram de la crisis que atraviesan.

El vivo siguió ahondando en la crisis y fue Pedro Alfonso quien, sin vueltas, habló de la situación que atraviesan. "Yo necesito un amigo, alguien conocido al que le podamos transmitir nuestras semanas, tuvimos algunos choques estos días, algunos roces. Hay crisis, cada uno tiene la suya”, reveló, dejando en claro, que hacía días que la pareja no se hablaba.

Para llevar calma a sus seguidores, Paula desestimó la crisis y dijo que solo se tratan de peleas momentáneas. "Tenés que entender que te hablo mal porque no dormí toda la noche. Hay que entender los contextos", dijo; a lo que Pedro contestó: “Acá dormimos en piezas separadas desde la cuarentena. Me pareció interesante porque los cuartos separados están buenos a veces”.

Paula Chaves contó qué es lo más que cuesta de la maternidad con Filipa

Paula Chaves contó su experiencia de madre de su tercer hijo junto a Pedro Alfonso y reveló que con Filipa algunas cosas le dan más trabajo. En esta oportunidad, la modelo contó que le cuesta mucho hacerla dormir.

"Y yo así. Siento que estoy todo el día intentando que se duerma. Respetar sus siestas. Hacer que a la noche ella duerma mejor. Pero qué laburo es dormirla", confesó la conductora de 36 años en las historias de su Instagram.

Luego, la figura televisiva detalló: "No me acordaba de esta etapa. O ninguno fue tan duro para dormir como ella. Igual me pasa que me olvido de todo lo malo".