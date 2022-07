Agapornis anunció su nueva voz femenina: quién es Aldana Masset

Aldana Masset es la nueva voz femenina de Agapornis. La noticia fue confirmada por la propia banda y por ella misma, dos semanas después de la salida de Melina Lezcano.

"Bienvenida Aldana Masset a la familia AGP. Queríamos compartir esta linda noticia que nos pone muy contentos", escribieron en las redes de Agapornis.

Por su parte, Melina Lezcano, le dedicó un mensaje en el mismo posteo a su reemplazante: "Bienvenida Aldana Masset disfrútalo muchísimoooo, divertite, baila, canta con todo tu corazón que no hay sensación más hermosa! Cuidamelos!!" De esta manera, la exintegrante de la banda dejó en claro su apoyo a su colega.

Aldana Masset también escribió unas palabras en sus redes tras el anuncio de Agapornis.

"Todavía sin poder creerlo! Toda mi vida soñándolo y por fin se hizo realidad. Quiero agradecerles a los chicos de Agapornis por abrirme las puertas de esta hermosa familia, disfruto cada momento compartido", señaló en un principio la cantante. Y continuó: "Gracias a ustedes por el apoyo de siempre y los mensajes que me están enviando.Se vienen cosas muy lindas! Vamos por todo".

Quién es Aldana Masset

Aldana Masset es de Entre Ríos, tiene 23 años y, además de ser cantante, es modelo.

En 2019 participó del concurso para Miss Universo, donde desplegó toda su belleza en las pasarelas. "No les puedo explicar lo feliz que me siento arriba de un escenario luchando y dando todo de mi para cumplir mis sueños. Estoy muy contenta y orgullosa de haber representado a Entre Ríos en este hermoso concurso que me enseñó tantas cosas. Crecí en lo profesional y en lo personal", señaló Aldana Masset cuando finalizó el gran evento.

Actualmente, la cantante y modelo está en pareja con Fausto Vera, jugador de fútbol de Argentinos Juniors. Por supuesto, fue uno de los primeros en felicitarla por su ingreso a Agapornis. "AH NO,QUE MUJERRR. Y cuando te escuchen CANTAR", le escribió a su novia.