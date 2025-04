Luego de semanas de especulación y rumores en redes sociales, finalmente se habría confirmado el romance entre Agustín Bernasconi y Wanda Nara. La noticia fue dada ayer por Ángel de Brito durante su programa en Bondi Live, donde aseguró que la mediática y el cantante han tenido un encuentro en el exclusivo Chateau Libertador, ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Según reveló De Brito, la relación habría comenzado hace ya algunas semanas, en medio del distanciamiento de ella con L-Gante. El conductor detalló que los encuentros entre la empresaria y el ex “MYA” se mantuvieron en estricta reserva, hasta que fueron descubiertos por sus allegados, que habrían terminado por filtrarlo a los medios.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara

Qué dijo Agustín Bernasconi sobre su presunto romance con Wanda Nara

Ángel de Brito el jueves decidió sacar a la luz el nombre de un inesperado nuevo amante de Wanda Nara. Según el líder de las angelitas, tras un impasse con L-Gante, la madre de cinco habría puesto el ojo en otro joven músico.

Se trata de Agustín Bernasconi, un cantante de baladas pop, de 28 años de edad. Ambos habrían mantenido encuentros en la emblemática torre Chateau Libertador e incluso, según afirmó De Brito, él conoció a sus hijas pequeñas.

“Wanda Nara está morfándose a Agustín Bernasconi. Hubo un encuentro, veremos cómo sigue. Fue al Chateau, las hijas de Wanda lo saludaron”, declaró el conductor de LAM. Pocas horas después de dar a conocer la noticia, Rodrigo Bar fue al encuentro con el músico y lo abordaron minutos antes de que fuera a cantar a una radio.

“Tu nombre surgió por un posible romance con Wanda…”, soltó el cronista en el mano a mano que tuvo con Bernasconi. “Mirá hermano, yo vine acá para hablar de música. Lo respeto mucho a Ángel y a todo el equipo, pero no voy a hablar de eso”, explicó con hastío.

“Sí la conozco. Perdón, pero no me gusta esto, les mando un abrazo grande”, dijo y se retiró abruptamente de la nota. El exintegrante de la boy band argentina, si bien no confirmó de forma directa el romance, tampoco lo negó.

C.G.