Agustina Agazzani y Agustín Bernasconi: la intimidad de su reconciliación

Se alejaron para tomar impulso. “Tampoco es que habíamos cortado por algo puntual sino que más bien fue una decisión mutua para crecer y reencontrarnos desde otro lugar”, argumenta Agustina Agazzani (25) y en sus palabras, las mismas que utiliza Agustín Bernasconi (23) para confirmar su reconciliación, hay historia. “Yo soy de Córdoba y “Agus” fue el primer chico, la primera persona que conocí cuando me vine a Buenos Aires. Desde el momento cero siempre fue mi consejero en todo y recurrí a él tanto en lo bueno como en lo malo. Y esto del “Cantando 2020”, aunque recién empezábamos a volver a hablar desde la ruptura, no dejó de ser una ocasión para que yo le preguntara qué pensaba”, asume “Agus” que retomó las sendas del modelaje mientras el cantante del grupo MYA, que realizó su primer Live Streaming en el Movistar Arena, avanza con nuevos lanzamientos musicales.



“Nos acompañamos en lo que cada uno va haciendo. Nuestros trabajos son muy nada que ver pero si yo tengo una campaña o algo con mi marca él me acompaña y yo también en sus videoclips dentro de las posibilidades. Ahora me tengo que ir al taller donde están haciendo las bikinis de mi marca y después a una reunión por un videoclip que tengo la semana que viene pero a la tarde entrenamos juntos”, comenta la modelo quien le sede la palabra a su pareja todavía “no oficial”, ya que según ella no hay título sin un pedido formal de por medio. “Yo arranqué haciendo la cuarentena en el departamento de un amigo en el mismo edificio donde vive Agus y donde viví yo con ella antes de que cortáramos. Y cuando nos volvimos a ver yo medio que me vine a instalar a su casa. También vamos y venimos para el mío pero estoy más acá”.

—¿Ser vecinos mientras estaban separados influyó en la reconciliación?

Agus Bernasconi: No, no. Porque de hecho en toda la cuarentena creo que nos cruzamos una sola vez pero siempre con la mejor. Después nos volvimos a reencontrar y empezamos a estar juntos de nuevo. Siempre nos elegimos.

—¿Quién tiró “la primera piedra”?

Agus Agazzani: Yo tiré el primer mensajito pero para que bajaran la música. (Risas)

AB: — Creo que fue un poco mutuo, los dos nos empezamos a escribir de nuevo y a vernos y se empezó a dar todo ahí. Ella me escribió un día y me conto lo del “Cantando” y me pidió opinión. Yo le dije que me parecía buenísimo y que lo disfrutara y brillara como siempre. Por ahí la ayudaba con algunas cosas del canto.

AA: — Es muy buen profe, poca paciencia pero muy buena calidad de profe.

—¿Que la vincularan a Agazzani con otros candidatos como Martín Baclini no empañó ese acercamiento?

AB: —La verdad que no, los dos estuvimos solteros en su momento y Agus habrá hecho sus cosas y yo mis cosas. Estábamos en todo nuestro derecho. Que no tiene nada que ver con el presente que tenemos ahora que nos volvimos a encontrar y estamos muy bien dándonos una nueva oportunidad.

AA: —Fue una decisión que tomamos para crecer, para sanar muchas cosas y volver a reencontrarnos desde una mejor versión.

—¿El confinamiento ayudó a sanar antiguas heridas?

AA: —Sí, totalmente, siento que esta vuelta estamos mucho más grandes pero en todos los sentidos. Entonces no es que cortamos desde un lugar de, “pasó tal cosa no te hablo más” sino que fue más una decisión que un aconte-cimiento. Y la verdad que veo sus frutos. Disfrutamos mucho juntos y no se volvió agobiante el encierro de a dos.

—En muchas parejas disminuyó la libido sexual al volverse los días tan rutinarios…

AB: — Nosotros la verdad que siempre tuvimos mucha piel. Cuarentena o no cuarentena.

AA:—En todos los sentidos de la pareja nos llevamos muy bien en todo entonces no modifica si es cuarentena o no cuarentena.

—¿Pusieron reglas de convivencia para no repetir antiguos patrones?

AB: — La verdad no hay cosas puntuales, cada pareja por ahí sabe qué cosas tiene que mejorar. Nosotros estamos en busca de eso y la verdad que muy bien. Pero sí Agus tiene varios ítems que yo los tengo que andar siguiendo pero ya estoy acostumbrado.

AA: — Es como que entras y te doy un libreto de instrucciones.

AB: — A mí me pasa algo yo soy muy ordenado pero siento que ella tiene razón que en mi casa soy mucho más ordenado que cuando vengo acá entonces me pide que sea igual. Mi rol fuerte es guardar en la heladera las botellas de agua que ella va dejando por la casa.

AA: —Claro, acá es como que relaja porque sabe que yo ando atrás acomodando todo. Entonces mi preocupación es cuando nos mudemos a uno solo.

—¿Está en los planes la mudanza?

AA: — Estamos en eso, buscando. Pero todavía no por la situación en la que estamos. Convivir oficialmente nunca lo habíamos hecho, ahora tampoco porque yo tengo mi departamento. Siempre estamos yendo y viniendo.

—Agustina dijo que esperaba un pedido de noviazgo formal y romántico. ¿Se terminó dando?

AA: —¡No, sigo en la dulce espera! Él igual ya sabe que yo no me voy a proclamar como novia sin el pedido formal. ¡Soy la persona más romántica que conozco!

AB: —Ya sabe ella que tiene que esperar un poquitito porque estoy preparando algo, no se lo quiero decir porque me está presionando. Pero los dos somos más de las cosas simples que a veces valen muchísimo más que las otras cosas.

—¿Y esa “dulce espera” también involucra pensar en hijos a futuro?

AA: — Esa otra dulce espera no, no, no. Muy lejano. Creo que primero están nuestros sueños profesionales y después seguirá nuestro sueño de familia.

—¿Cuánto comulgan con la idea del amor libre?

AA: —No, no, no. Somos muy anticuados en ese sentido. Esa nueva moda de poliamor, no. Es increíble y creo que tenes que tener una mente súper evolucionada y un corazón súper evolucionado para poder vivir así el amor. No es nuestro caso. Somos chapados a la antigua por siempre.

AB: — Sí, yo creo que si estamos juntos es porque nos elegimos mutuamente y si queremos estar con otras personas para eso estemos solteros. Creo que es lo más lógico, me puede estar equivocando pero es lo que me parece.

—¿Incluir a un tercero como fantasía tampoco?

AA: —No. Repito: muy chapados a la antigua.

—Y hablando de tradiciones, ¿El casamiento es parte de ese combo?

AA: — Yo si fuese por mí me hubiese casado al mes que lo conocí. Creo que eso se siente cuando es la persona con la que queres pasar toda tu vida y eso lo sentí desde un primer momento. Siempre le dije a él que si por mí fuera me casaría con él en una iglesia los dos solos y que ese momento fuera re nuestro.

AB: —Totalmente, intenciones hay pero creo que todo se va dando a su momento y nunca hay que apresu-rarse. Está en nuestros planes y así fue siempre que proyectamos mucho juntos pero cada cosa a su tiempo.

