Wanda Nara continúa siendo la protagonista de la farándula ya que, si bien su batalla mediática con Mauro Icardi fue directo a la Justicia y continúa allí, el fin de semana se anunció su separación de L-Gante. Pero no solo eso, sino que a días de estar nuevamente soltera tuvo una picante interacción con un nuevo pretendiente a través de Instagram.

Después de publicar una foto al borde de la censura, la empresaria recibió un comentario inesperado de un futbolista mexicano que no solo la sorprendió a ella sino también a todos sus seguidores.

Tras separarse de L-Gante, Wanda Nara ya tiene un nuevo pretendiente: quién es

Después de cortar nuevamente con L-Gante, Wanda Nara decidió no perder más el tiempo y dedicarse por completo a sí misma. La noticia fue comunicada por el músico, mientras que la conductora decidió festejar la Pascua en familia y evitar dar declaraciones. Sin embargo, hubo un detalle que despertó rumores de un nuevo romance con un pretendiente inesperado.

Durante el fin de semana, Elián Valenzuela compartió una story en donde anunció el fin de la segunda vuelta con Wanda Nara. “Gente paso a comentarles que mi relación de pareja con Wanda Nara terminó”, escribió el músico.

Con esta información en redes, Wanda decidió no pronunciarse pero borró todas sus publicaciones con su ex novio y dedicó el domingo a organizar una búsqueda de huevos de chocolate en familia.

Sin hacerse eco de la noticia que la tenía como protagonista, ni dar ningún tipo de declaración, la empresaria publicó, ayer por la tarde, una imagen casi al borde la censura en su perfil de Instagram.

Se trata de una foto en blanco y negro donde se encuentra de espaldas y luce solamente ropa interior negra, mientras se tapa el torso con un brazo. Además, agregó emojis de monitos tapándose las orejas, los ojos y la boca.

Esto revolucionó la aplicación y a sus fanáticos ya que la foto pasó a segundo plano cuando se descubrió un inesperado comentario. “Te amo”, se leía de una cuenta llamada “danielguzmanjr”. La influencer se mostró sorprendida y respondió con un emoji con la boca abierta.

Rápidamente se supo que se trataba de Daniel Guzmán Junior, un jugador de fútbol mexicano de 32 años, y se podría haber tomado como un simple comentario de admiración si sus likes a la mayor de las Nara no vinieran desde hace semanas.

Además, los focos tampoco se hubieran ubicado en el jugador si la conductora de Bake Off Famosos no le hubiera dado like en una publicación de abril de 2022 al hijo del director técnico y ex futbolista, Daniel Guzmán Castañeda, conocido más como El Travieso.

Wanda Nara pasó rápidamente de página y demostró que su relación con L-Gante quedó en el pasado, después de haber tenido diversas interacciones con Daniel Guzmán. El nuevo pretendiente de la presentadora se muestra seguro de lo que quiere y va por ello.

