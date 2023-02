Agustín contó como fue su primera cita tras salir de la casa de Gran Hermano: "Fue encubierta"

Agustín de Gran Hermano reveló que tuvo una cita después del reality y tras cuatro meses de no salir con nadie.

El ex participante del ciclo, dio una entrevista en Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi, donde contó cómo fue su primera salida después del reality.

“Ya tuve una cita, estuve 4 meses sin ver a nadie. No soy tan enamoradizo, soy más del touch and go, pero cuando me enamoro, me enamoro muy fuerte. Fue encubierta, ir a la casa de alguien. Tengo que conocer a la persona a fondo”, dijo Agustín.

Agustín tuvo un breve acercamiento a Daniela en Gran Hermano.

Luego reveló los recaudos que debe tomar para conocer a alguien desde que abandonó Gran Hermano y por la exposición. "Ahora tengo que tener mucho cuidado, fui acompañado con gente de mi entorno, porque no podía ir a cualquier lugar. Me acompañó un amigo. Me tomé todo el tiempo de verificar que esa persona me quería conocer y nada más. Tengo un nivel de exposición muy grande, la gente se te viene encima y puede pasar cualquier cosa”, disparó.

La ex novia de Agustín apareció en redes y lo liquidó

Daiana fue la pareja de Agustín antes de su ingreso a Gran Hermano, quien no quedó conforme con algunas frases que el "León" dijo en en el reality.

"Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona", dijo Agustín sobre su relación con la joven que no dejó pasar lo dicho y arremetió en Twitter.

"¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste meses con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuándo te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que pasó en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste", disparó ella.