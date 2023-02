Agustín Guardis fue eliminado por segunda vez de la casa de Gran Hermano y su salida trajo, otra vez, polémica.

Esta vez, fue su ex pareja quien salió a la carga en Twitter por una frase que dijo el "hermanito" dentro de la casa. "Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona", dijo Agustín en Gran Hermano sobre su relación con Daiana.

Gran Hermano: la ex de Agustín apareció en escena y lo acusó de traición

Lo cierto es que estas palabras provocaron la reacción de la joven, quien lo había defendido cuando en redes lo cuestionaron. "¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste meses con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuándo te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que pasó en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste", disparó la morocha en la red social del pajarito.

Agustín de Gran Hermano le reveló información a Marcos antes de abandonar la casa

Agustín Guardis fue el último eliminado de Gran Hermano y justo en el momento que estaba abandonando la casa, le reveló información del afuera a Marcos.

A pesar de haber sido todo un estratega, Agustín se encariñó con Marcos a un punto donde creció una amistad. Y es por esto que instantes antes de irse de la casa de G.H., Agustín le susurró a Marcos en el oído una información clave. "Llegan a la final con Julieta", expresó sin vueltas.

Esta información es muy importante, tanto para Marcos como para la producción, ya que Agustín le reveló que el salteño es muy fuerte fuera de la casa y tiene el apoyo del público. Un dato como este en manos de un participante que sigue en juego puede ocasionar que cambie las estrategias y abrirle paso a la instancia final de la competencia.

Sin embargo, ni Santiago del Moro ni las panelistas o la producción del show de Telefe se percataron de lo sucedido en aquel abrazo, por lo que se desconoce si habrá sanción.