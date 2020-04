Agustín Sierra devastado por la muerte de su padre en pleno brote de Coronavirus

View this post on Instagram

La verdad nose por donde empezar, estoy destruido por dentro... Ayer se nos fue el Betito Una gran persona, un hombre con principios y valores únicos. Solo tengo palabras de agradecimiento para vos pa Me diste todo, jamás nos faltó nada, ni a mi ni a la familia Me acompañaste en mi sueño cuando solo tenia 7 años y dejaste de lado tus cosas para poder llevarme y traerme siempre durante 10años ! Me enseñaste a ser respetuoso, humilde y valorar lo que nos tocaba vivir. Nunca dejaste que me la creyera y me enseñaste a tener los pies en la tierra cuando todo parecía mágico a increíble. Hoy estoy muy triste y no paro de llorar porque se que no te voy a ver mas, para pedirte algun consejo, compartir un asado o ver a la acade juntos La vida sigue y nose cómo, ahora que no estás, pero te prometo que voy poder, que voy a ser fuerte, por mi, por mamá y mis hermanos. Espero que ahora estés brindando con los abuelos y tu hermano allá arriba ✨ Para mi no moriste, porque vas a seguír vivo en nosotros, en nuestros recuerdos y siempre te vamos a llevar en el corazón! Hoy te tuvimos que despedir solos por este coronavirus de mierda pero te prometo que cuando todo esto pase, vamos hacer un asado y una fiesta de la puta madre en tu honor ! Que en paz descanses viejito te vamos a extrañar muchísimo 💙💙💙💙💙