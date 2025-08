Agustina Cherri posó sensual para una marca de lencería: "Cuando una mujer está más segura..."

Agustina Cherri se dedica a la actuación desde que tiene 12 años, cuando en 1995 debutó como “Mili” en la exitosa serie Chiquititas. La misma que le permitió ahorrar y comprar, por ese entonces, un terreno en la tranquila zona de Pilar en la que pudo construir su casa y aún hoy vive tranqui la. Y desde entonces, no paró más. Fue creciendo como mujer y como actriz y experimentando todo en su vida.

En este camino abrazó el éxito, se enamoró y cumplió su sueño de ser mamá. Hoy, a los 42, tiene cuatro hijos: Muna (16) y Milo (13) –de su unión con Gastón Pauls- y los pequeños Alba (5) y Bono (2) de su relación que ya lleva diez años con el músico Tomás Vera.

Feliz con su presente, Cherri la actriz mostró toda su sensualidad y habló sobre las claves de su bienestar.

Madre comprometida con la vida sana, Agustina Cherri no delega nada a la hora de educar a sus herederos en el entorno natural que le proporciona su “rincón” con aire rústico, estructuras de madera y metal con toques industriales, su gran huerta donde siembra todo lo que comen y sus árboles frutales.

“Ser mamá es estar en todo. En lo chiquito, en lo importante, en lo que se vive todos los días. Cada padre da lo que cree mejor a sus hijos. Y yo en tendí en su momento que lo mejor era la alimentación vegetariana. Hasta los tres años fueron macrobióticos vegetarianos y después vegetarianos. Que no quiere decir que no comen helado o papas fritas…”, relataba Agustina cuando le preguntan por la educación con sus hijos. Con millones de seguidores en sus redes, la actriz aprovecha ese medio para transmitir consejos saludables a la hora de alimentarse.

La actriz volvió a referirse a los beneficios de criar a sus hijos en un entorno natural.

La artista reveló que, tras ser vegetariana, el último año decidió hacer un cambio y volver a incorporar la carne a su dieta: sus razones. “Fui vegetariana durante 16 años. Desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimentos porque me dieron ganas de vol ver a comer carne y le di lugar a mi necesidad…”, aseguró.

Cheri reveló sus ítems para cuidar su cuerpo y su salud.

“Hoy como balanceado y de todo… Las hortalizas y verduras de mi huerta son un infaltable en mi alimentación. Claramente esos años como vegetariana me ayudan a lucir el mismo físico. Pero para mí tiene que ver con el hecho de sentirse mejor. El cuerpo se modifica y cambia…”, revelaba Agustina Cherri en su momento. Y, como para que no queden dudas de los buenos resultados logrados en su cuerpo, Agustina aceptó protagonizar una sexy producción para una firma de lencería realizada en la terraza de un emblemático edificio porteño con vista a toda la ciudad.

"Hoy siento que estoy más relajada, aunque nunca fui insegura de mi cuerpo", reveló Agustina.

En una propuesta monocromática, “total black”, Cherri posó para la fotógrafa Coni Dietrich con bodys, ropa interior, corsette, coulotte, camperas de cuero, negra y colorada, y altas botas. Con el cabello mojado peinado para atrás, efecto wet, despejó su perfecto rostro. “Si se me ve más bella es porque me siento mejor. No olvidemos que lo interno maneja lo externo… Y eso tiene que ver con la evolución de uno. Cuando una mujer está más segura se permite liberar su sensualidad. Yo hoy siento que estoy más relajada aunque nunca fui insegura de mi cuerpo. Nunca tuve inhibiciones y al estar expuesta, la gente me vio crecer y desarrollarme. Y con los años uno se preocupa más por la estética y hay que cuidarse y entrenar, además, hago Pilates”, aseguró Agustina Cherri sin guardarse secretos.