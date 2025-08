Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, finalmente presentó a su novio: la primera foto juntos

Muna Pauls, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, compartió una imagen que deja conocer un momento especial en su vida, que hasta ahora había mantenido en reserva. Con una publicación cargada de sentimientos, la cantante de 16 años presentó a su novio por primera vez, dejando en claro el buen momento que está viviendo con el joven.

A sus 16 años, Muna Pauls Cherri, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, decidió dar un paso significativo en su vida personal: presentó públicamente a su novio a través de una imagen en sus redes sociales. La cantante, que supo construir una comunidad cercana con sus seguidores, eligió compartir este momento con una publicación cargada de emoción para mostrar el vínculo que la tiene feliz y en pleno crecimiento.

En las últimas horas, la artista utilizó sus historias de Instagram para dejar la cajita de preguntas para que sus fanáticos le consultaran lo que ellos quieran saber. Es así que entre tantos mensajes uno capturó la atención de todos: “Se te ve muy bien. ¿Puede ser que tu relación tenga algo que ver con eso?”.

Para responder, Muna Pauls decidió publicar una imagen que la muestra a ella caminando junto a su pareja. Ambos aparecen de espaldas, tomados de la mano, bajo la luz tenue de un farol nocturno. Para preservar la privacidad del joven, la influencer decidió cubrir sus rostros con dos emojis de corazones rojos.

Ella no esquivó la consulta y respondió con sinceridad, con un texto que acompañó a la perfección la foto. “Sí, completamente. Desde que empecé a conocerlo, algo cambió en mí. Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro; siempre está ahí, acompañándome en todo”, escribió.

En la misma línea, Muna Pauls agregó: “Él hace que yo quiera mirarme con otros ojos. Mientras más lo conozco, más me conozco a mí, más crezco y aprendo. Me abrazo y lo abrazo; caminamos juntos. Es mi mejor amigo, mi compañero. Todo eso se refleja en cómo me veo y cómo me siento. Siento que todos merecemos una relación así, una que nos sume de verdad, que nos multiplique, que nos haga mejores personas sin perder lo que somos”.

Por su parte, la joven de 16 años eligió acompañar la historia con el tema 'All My Love' de Noah Kahan, cuyo estribillo dice: “You got all my love” (“Tienes todo mi amor”). Un detalle más que sumó a la atmósfera íntima y sincera de su mensaje, y que deja entrever el lugar especial que ocupa este vínculo en su vida.

Aunque esta fue la primera vez que Muna Pauls compartió una imagen junto a su novio, ya había dado algunas pistas sobre él en publicaciones anteriores. En una conversación con sus seguidores, reveló que se trata de un vecino, alguien que conoce desde hace años. “Algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces como que coincidimos en cumpleaños. Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí”, contó. Con humor, agregó: “Era acá, el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”.

