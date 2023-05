Se filtró un video con altisimo contenido erótico del ex participante de Gran Hermano 2022 Tomás Holder que generó un revuelo mediático. Agustina Tana, es la modelo quien protagoniza en el fogoso video con Holder y estuvo presente en LAM hablando en primera persona sobre su experiencia y cómo se filtró dicho video.

"Me habló uno de los chicos con el cual también hice un video. Yo estaba en el masajista y cuando salí vi que estaba todo estallado y dije '¿Qué pasó'?", comenzó diciendo Agustina al enterarse que se estaba hablando de ella en todo Twitter. La modelo comentó que conoció a Tomás Holder en una fiesta y que ella le contó que se dedicaba a grabar videos eróticos y los vendía. "El me dijo que no tenía drama y bueno", comentó Agustina con respecto a la decisión del ex Gran Hermano en ser un participante más del video. También manifestó que ella no filtró el video y dio a entender que podría haber sido él quien había sacado el contenido a la luz.

Agustina Tana, a modelo erótica del video de Holder habló en LAM

La palabra de Tomás Holder sobre su video hot

Luego de que se viralizó el video hot de Tomás Holder por las redes sociales, el ex hermanito dejó un descargo al respecto. "Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así", comenzó diciendo el rosarino en su video descargo.

Luego, agregó: "¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos", dijo el primer convocado por Marcelo Tinelli para el Bailando 2023. "Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", dijo para finalizar.

