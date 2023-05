Tomás Holder apareció tras la filtración de su video íntimo: "A mí no me molesta"

En las últimas horas, Tomás Holder se viralizó en Twitter, pero no por el mejor motivo: se filtró un video íntimo del rosarino teniendo relaciones con una mujer. El video rápidamente se replicó en las redes sociales y los usuarios opinaron sin piedad.

Algunos de los comentarios que recibió Holder en Twitter fueron: "Estaba mostrándole un video a mi vieja y cuando deslice para arriba y apareció un video de Holder co...", "Lo primero que vi cuando entré a twitter fue el video de Holder, honestamente son las 8:30 de la mañana no sé qué les hice para que me hagan esto pero mensaje claro", entre otros.

Imagen reciente de Tomás Holder.

Durante la jornada de este jueves, el exparticipante de Gran Hermano se vio obligado a salir a hablar acerca de este video que anda circulando en la red. En sus historias de Instagram, Holder comenzó: "¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, primero. Nada, quería salir a aclarar un par de cosas".

Una de las reacciones en Twitter.

Luego, el rosarino reveló que no sabe quién pudo haber hecho circular el video: "Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así".

"¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", cerró Tomás Holder, contundente.

¿Qué dijo la chica que aparece en el video junto a Tomás Holder?

La joven, que hasta el momento no se sabía su identidad, se llama Agustina, apodada ‘’Aguz La Tana'', es una influencer y cuenta con más de 20mil seguidores en Instagram. La joven decidió realizar un descargo a través de sus historias.

En los vídeos, la involucrada explicó que conoció al primer eliminado de Gran Hermano en una fiesta y que estuvo en su casa durante 4 días, en donde la pasaron muy bien. Respecto a su vínculo sexual, confesó que Tomás Holder la buscó en Instagram con la intención de ‘’chamuyarla’’ y que ahí fue el comienzo de su relación.

Aguz La Tana hizo un descargo en Instagram.

Por último, Agustina habilitó la caja de preguntas en Instagram para contestar las dudas de los usuarios, que consultaron: ‘’Esperabas que se filtrara el vídeo con (Holder)?’’. '‘La verdad es que no…’’, detalló La Tanita, y añadió: ‘’Y me sorprende en la manera que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp, modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular’’. Para finalizar, aclaró: ‘’Y juro que yo no fui, yo a todo mi contenido le pongo marca de agua’’.